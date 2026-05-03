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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपतले फोन नहीं आ रहे लोगों को पसंद, सैमसंग और ऐप्पल के बाद अब इस कंपनी को भी लगा झटका

पतले फोन नहीं आ रहे लोगों को पसंद, सैमसंग और ऐप्पल के बाद अब इस कंपनी को भी लगा झटका

Ultra Slim Phone: कंपनियां भले ही फोन को पतला बनाने की कोशिशों में लगी हैं, लेकिन लोगों को यह फॉर्म फैक्टर पसंद नहीं आ रहा. लोग पतला फोन खरीदने से बच रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 May 2026 01:36 PM (IST)
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  • पतले फोन लोगों को पसंद नहीं आ रहे, बिक्री में हो रही है कमी।
  • Honor Magic8 Pro Air में धाकड़ फीचर्स के बावजूद खरीदार नहीं।
  • Samsung ने Edge फोन को बंद किया, Apple की कोशिश जारी।
  • Magic8 Pro Air की सिर्फ 50,000 यूनिट बिकीं, पैटर्न पसंद नहीं।

Ultra Slim Phone: ऐप्पल और सैमसंग समेत कई कंपनियां पतले फोन ला चुकी हैं, लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं. सैमसंग ने पिछले साल Galaxy S25 Edge फोन लॉन्च किया था. यह फोन लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाया और लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही कंपनी ने इसके प्रोडक्शन को रोक दिया था. ऐप्पल के iPhone Air के साथ भी ऐसा हुआ. अब एक और कंपनी Honor के स्लिम फोन के साथ भी ऐसा हो रहा है. धाकड़ फीचर्स के बावजूद कंपनी के अल्ट्रा स्लिम फोन Honor Magic8 Pro Air को खरीदार नहीं मिल रहे हैं.

Ultra Slim Phone की नहीं हो रही बिक्री

रिपोर्ट्स के अनुसार, पतले फोन लोगों को पंसद नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण उनकी बिक्री भी नहीं हो रही. Magic8 Pro Air भी बिक्री में दम तोड़ रहा है, जिसके चलते कई दूसरी कंपनियां भी पतले फोन बनाने से बच रही हैं. Magic8 Pro Air की बिक्री न होने इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि इसमें वो सारे फीचर्स हैं, जो आमतौर पर पतले फोन में नहीं होते. सैमसंग और ऐप्पल के पतले फोन में छोटी बैटरी को बिक्री न होने का कारण बताया जा रहा था, लेकिन Honor ने अपने पतले फोन में 5,500mAh की पावरफुल बैटरी और 6.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया है. इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने छोटे डिस्प्ले और छोटी बैटरी की चिंताओं का पहले ही समाधान कर दिया था. इसके बावजूद इसे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं.

Magic8 Pro Air की केवल 50 हजार यूनिट्स बिकी

भरोसेमंद टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के डेटा से पता चलता है कि Magic8 Pro Air की केवल 50,000 यूनिट्स ही बिक पाई हैं. इससे पता चलता है कि लोग इस फॉर्म फैक्टर को पसंद नहीं कर रहे हैं. अगर ऐप्पल की बात करें तो कंपनी आईफोन 17 सीरीज की 2 करोड़ से अधिक यूनिट्स बेच चुकी हैं, लेकिन इनमें iPhone Air की केवल 7 लाख यूनिट्स ही हैं. 

सैमसंग ने की तौबा, ऐप्पल की कोशिश जारी

S25 Edge का हाल देखकर सैमसंग ने इस फॉर्म फैक्टर को अलविदा कह दिया है. कंपनी ने बताया है कि Edge लाइन को बंद किया जा रहा है और निकट भविष्य में इसकी रीलॉन्चिंग के आसार भी नहीं हैं. दूसरी तऱफ ऐप्पल iPhone Air की कम बिक्री के बावजूद कोशिश में लगी हुई है और अगले साल फरवरी-मार्च में iPhone Air 2 को लॉन्च कर सकती है. इसे फर्स्ट जनरेशन मॉडल की कुछ कमियों को दूर करते हुए अपग्रेड किया जाएगा.

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Published at : 03 May 2026 01:36 PM (IST)
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TECH NEWS IPhone Air Ultra Slim Phone Honor Magic8 Pro Air
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