पतले फोन लॉन्च कर फंसीं ऐप्पल और सैमसंग, नहीं हो रही बिक्री, अब आगे क्या रास्ता?

सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन Galaxy S25 Edge को लॉन्च किया था. इसके बाद ऐप्पल सितंबर में आईफोन एयर को लेकर आई थी. इन दोनों ही पतले फोन की बिक्री उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रही है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि लोग पतले फोन को हाथों-हाथ लेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है. इसके चलते दोनों ही कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है. दूसरी तऱफ मोटोरोला समेत कई दूसरी कंपनियां अपने पतले फोन लाने की तैयारियों में जुटी हुई हैं.

सैमसंग ने किया लाइनअप बंद करने का फैसला

S25 Edge की कम बिक्री को देखते हुए सैमसंग ने इसका प्रोडक्शन बंद करने का फैसला लिया है. साथ ही कंपनी इसका नेक्स्ट-जेन मॉडल S26 Edge लॉन्च नहीं करेगी. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को मैसेज दे दिया है कि Edge लाइन को बंद किया जा रहा है और निकट भविष्य में इसकी रीलॉन्चिंग के आसार भी नहीं हैं. सैमसंग इस साल अगस्त तक S25 Edge की सिर्फ 1.31 मिलियन यूनिट्स की ही बेच पाई है, जबकि S25, S25 Plus और S25 Ultra की क्रमश: 8.28 मिलियन, 5.05 मिलियन और 12.18 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी है. हालांकि, Edge की तुलना में बाकी मॉडल चार महीने पहले लॉन्च हुए थे.

आईफोन एयर का प्रोडक्शन कम करेगी ऐप्पल

सैमसंग की तरह ऐप्पल भी पतले आईफोन की कम बिक्री से परेशान है. आईफोन 17 सीरीज के बाकी मॉडल्स की तुलना में इसकी बिक्री ऐप्पल की उम्मीदों से काफी कम रही है. इसके चलते ऐप्पल ने इसका प्रोडक्शन कम करने का फैसला लिया है. कंपनी आईफोन एयर की टारगेट से 10 लाख कम यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगी. जानकारों का मानना है कि लोग आईफोन एयर को ट्राई करने की बजाय स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल्स उन आईफोन को खरीद रहे हैं, जिन्हें वो पहले से यूज कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp यूज करने वालों को लगा बड़ा झटका! ChatGPT इस्तेमाल नहीं करने देगी मेटा, जानें कारण