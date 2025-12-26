सिर्फ फोन चार्ज करने के काम नहीं आता Type-C पोर्ट, एक से बड़े एक फायदे कर देंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आजकल अधिकतर स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट में Type-C पोर्ट मिलता है. अधिकतर लोग केवल चार्जिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. जरूरत पड़ने पर वो इसमें चार्जिंग केबल लगाते हैं और बैटरी फुल होने पर केबल निकाल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पोर्ट चार्जिंग के अलावा भी कई काम आ सकता है. इस पोर्ट की मदद से आप कई ऐसे काम कर सकते हैं, जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. आज हम आपको Type-C पोर्ट के ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं.

Type-C पोर्ट से फोन बन जाएगा पावर बैंक

कई नए स्मार्टफोन रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं. इसका मतलब है कि Type-C पोर्ट से आपका फोन न सिर्फ चार्ज हो सकता है बल्कि यह इयरबड्स और फिटनेस बैंड जैसे डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकता है. इसके लिए Type-C टू Type-C केबल की जरूरत पड़ेगी और आपका पोर्ट फोन को पावरबैंक बना देगा.

चुटकियों में होगा डेटा ट्रांसफर

क्विकशेयर या एयरड्रॉप से डेटा शेयर करना आसान है, लेकिन बड़ी फाइल्स शेयर करते समय इस तरीके से बहुत समय लगता है. ऐसी स्थिति में Type-C पोर्ट आपके खूब काम आएगा. दो फोन को Type-C टू Type-C केबल से कनेक्ट कर आप तुरंत डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं.

फोन को बना देगा छोटा कंप्यूटर

Type-C पोर्ट के जरिए आप अपने फोन को छोटा कंप्यूटर भी बना सकते हैं. दरअसल इस पोर्ट में ब्लूटूथ डोंगल प्लग-इन कर वायरलेस कीबोर्ड और माउस के जरिए फोन को ऑपरेट किया जा सकता है. अगर फोन की टचस्क्रीन डैमेज हो गई है तो यह तरीका और भी कारगर हो जाता है.

बड़ी स्क्रीन पर कंटेट का मजा

अगर आप फोन की छोटी स्क्रीन पर फिल्में या शोज देखकर थक चुके हैं तो Type-C पोर्ट आपके काम आ सकता है. कई स्मार्टफोन Type-C पोर्ट के जरिए वीडियो आउटपुट को सपोर्ट करते हैं. इसका मतलब है कि आप HDMI टू Type-C केबल के जरिए फोन को सीधा टेलीविजन से कनेक्ट कर सकते हैं. कनेक्ट होने के बाद फोन पर चलने वाले वीडियोज को बड़ी स्क्रीन पर देखा जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

मार्केट में आई नकली फोन की बाढ़, खरीदते समय ऐसे करें असली की पहचान