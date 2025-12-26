मार्केट में आई नकली फोन की बाढ़, खरीदते समय ऐसे करें असली की पहचान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इन दिनों मार्केट में नकली स्मार्टफोन की बाढ़ आई हुई है. हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक गिरोह का पता लगाया है, जो नकली सैमसंग गैलेक्सी फोन असेंबल कर मार्केट में बेच रहा था. पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 500 नकली गैलेक्सी स्मार्टफोन बरामद किए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी नकली स्मार्टफोन को असली बताकर बेच रहे थे. पुलिस ने लोगों को इस तरह के स्कैम से बचने की सलाह दी है.

पुलिस ने बताए बचाव के तरीके

पुलिस ने कहा कि आरोपी विदेशों से सामान मंगवाकर दिल्ली में फोन असेंबल करते थे और कम कीमत का लालच देकर इन्हें ग्राहकों को बेचते थे. पुलिस ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि उन्हें फोन खरीदते समय सावधान रहने की जरूरत है. लोगों को हमेशा ऑथोराइज्ड रिटेलर्स से ही फोन खरीदना चाहिए और फोन खरीदते समय IMEI नंबर को वेरिफाई जरूर करें.

कैसे करें असली-नकली फोन की पहचान

अगर आप नया फोन और खासकर प्रीमियम स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो इसकी पैकेजिंग को ध्यान से देखें. असली फोन हमेशा हाई क्वालिटी और अच्छी तरह सील किए गए बॉक्स में आते हैं. बॉक्स पर दिए गए मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और IMEI नंबर को हमेशा डिवाइस के साथ मिलाकर देखें. अनबॉक्स करने के बाद फोन को गौर से देखें. असली फोन आपको एकदम नया दिखेगा और इसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी. आप फोन को चलाकर भी इसकी पहचान कर सकते हैं.

IMEI नंबर से खुल जाएगा सारा भेद

IMEI नंबर को वेरिफाई कर आप डिवाइस की ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हैं. हर असली फोन का एक यूनिक IMEI नंबर होता है, जिसे *#06# डायल कर पता किया जा सकता है. इस नंबर को सरकारी वेबसाइट संचार साथी या संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है. संचार साथी पर इसे देखने के लिए सबसे पहले वेबसाइट खोलें और सिटीजन सेंट्रिक सर्विस पर जाएं. यहां 'नो जेनुइननेस ऑफ योर मोबाइल' सेक्शन पर क्लिक करें. यहां आपसे कैप्चा और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा. OTP वेरिफिकेशन के बाद IMEI नंबर को सबमिट कर सकते हैं. इसके बाद नया पेज ओपन होगा, जिस पर आपके डिवाइस की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी.

