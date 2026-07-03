ई-रिक्शा को बंद करने वाली ऐप्स के खिलाफ एक्शन, दो को किया गया डिलीट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार ने ई-रिक्शा बंद करने वाली दो ऐप्स हटा दीं।

BAT-BMS चीनी ऐप से रिक्शा बंद, यात्रियों को खतरा।

सरकार हानिकारक ऐप्स पर ऐप स्टोर से बात करेगी।

E-Rickshaw Shutdown App: ई-रिक्शा को बंद करने वाली दो ऐप्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है. ई-रिक्शा को रिमोटली बंद करने वाली दो ऐप्स को डिलीट कर दिया गया है. सरकार ने ऐप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर को इन ऐप्स को डिलीट करने का आदेश दिया था. साथ ही सरकार ने कहा कि वह ऐप स्टोर्स के साथ इस बात पर चर्चा करेगी कि नुकसान पहुंचाने वाली ऐप्स को लिस्ट न किया जाए. बता दें कि पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग चाइनीज ऐप की मदद से सड़क चलते ई-रिक्शा को बंद कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया था और अब दो ऐप्स के खिलाफ एक्शन लेने की जानकारी सामने आई है.

BAT-BMS ऐप से बंद हो रहे हैं रिक्शा

BAT-BMS ऐप से देश के कई शहरों में ई-रिक्शा को रिमोटली बंद किया जा रहा था. सड़क के बीच में अचानक रिक्शा बंद होने से यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही थी. साथ ही कनेक्टेड बैटरी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही थी. BAT-BMS एक चाइनीज ऐप है, जिसे Shenzhen Grenergy Technology ने तैयार किया है. इससे सोलर, ऑफ ग्रिड और मरीन बैटरी मॉनिटर करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब लोग इससे ई-रिक्शा बंद कर रहे हैं.

कैसे काम करती है BAT-BMS ऐप?

कई ई-रिक्शा लिथियम बैटरी से चलते हैं. इनमें बैटरी में ब्लूटूथ वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है. अगर इस सिस्टम को डिसेबल या पासवर्ड से प्रोटेक्ट न किया जाए तो यह आसानी से ऐप से कनेक्ट हो जाता है. एक बार कनेक्ट होने के बाद ऐप से बैटरी को कंट्रोल किया जा सकता है. ऐप में बैटरी के डिस्चार्ज फंक्शन को बंद करने का ऑप्शन होता है. इस पर टैप करते ही बैटरी से मोटर को पावर मिलनी बंद हो जाती है, जिससे ई-रिक्शा के पहिये थम जाते हैं.

क्या इस ऐप से दूसरे इलेक्ट्रिक वाहन भी बंद हो सकते हैं?

यह ऐप कंपैटिबल सिस्टम वाली लिथियम बैटरी के साथ काम करती है. अगर किसी दूसरे वाहन में ऐसी बैटरी लगी है और उसका BMS प्रोटेक्टेड नहीं है तो यह ऐप उसे भी बंद कर सकती है. लेकिन अगर किसी बैटरी का BMS पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या उसके लिए प्रोपराइटरी ऐप यूज हो रही है तो उसे इस ऐप से कंट्रोल नहीं किया जा सकता.



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