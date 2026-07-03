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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसस्ते फोन लेने के लिए बस एक दिन का इंतजार, कल से शुरू हो जाएगी अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल

सस्ते फोन लेने के लिए बस एक दिन का इंतजार, कल से शुरू हो जाएगी अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल

Flipkart-Amazon Sale: अगर आप बढ़ती कीमतों के बीच सस्ते दामों में फोन खरीदना चाहते हैं तो कल तक का इंतजार कर लें. 4 जुलाई से फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सेल शुरू हो रही है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 03 Jul 2026 11:38 AM (IST)
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  • अमेज़न-फ्लिपकार्ट पर 4 जुलाई से स्मार्टफोन सेल शुरू होगी।
  • फ्लिपकार्ट iPhone 17 Pro, Galaxy S25 पर भारी छूट देगी।
  • अमेज़न Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro भी सस्ते मिलेंगे।

Flipkart-Amazon Sale- स्मार्टफोन्स के आसमान छूटे दामों के बीच अगर आप कम कीमत में मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन का इंतजार कर लें. 4 जुलाई से अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू हो रही है, जिसमें हर सेगमेंट के फोन पर भारी छूट मिलने वाली है. अमेजन की प्राइम डे सेल 4 जुलाई से 6 जुलाई तक चलेगी, वहीं फ्लिपकार्ट की GOAT सेल भी 4 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन ब्लैक और प्लस मेंबर्स को 24 घंटे पहले इसकी अर्ली एक्सेस मिल जाएगी. आइए नजर डालते हैं कि इन दोनों सेल में कौन-कौन से फोन सस्ते मिलेंगे.

फ्लिपकार्ट सेल में ये फोन मिलेंगे सस्ते

फ्लिपकार्ट की सेल में iPhone 17 Pro पर भारी छूट आने वाली है. 1,34,900 रुपये की कीमत वाला यह आईफोन सेल में 1,12,900 रुपये में अवेलेबल होगा. इसी तरह iPhone 17 भी 82,900 रुपये की जगह 70,900 रुपये की कीमत पर अवेलेबल होगा. हालांकि, अभी तक यह नहीं बताया गया है कि इसके लिए एक्सचेंज ऑफर या कैशबैक आदि का यूज होगा या नहीं. बाकी मॉडल्स की बात करें तो Galaxy S25 इस सेल में सिर्फ 56,999 रुपये में, Galaxy S25 Plus 76,999 रुपये में, Oppo Find X9 Ultra 1,69,999 रुपये की बजाय 1,53,000 रुपये में खरीदने का मौका मिलेगा. अगर आप मिड-रेंज फोन देख रहे हैं तो Realme GT 7 भी 39,999 की शुरुआती कीमत से छूट के बाद 27,999 रुपये और Nothing Phone 4a छूट के बाद 32,999 रुपये में लिस्टेड होगा.

अमेजन इन फोन पर लाई डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट की तरह अमेजन पर भी 4 जुलाई से सेल शुरू हो जाएगी. इसमें सैमसंग का Galaxy S25 Ultra अब तक की सबसे बड़ी छूट के साथ 84,999 रुपये में लिस्टेड होगा. इसी तरह अमेजन iPhone 17 Pro पर भी भारी छूट देगी. अगर आप कम कीमत वाले फोन लेना चाहते हैं तो अमेजन की सेल में Samsung Galaxy M47 केवल 22,999 रुपये, OnePlus Nord CE 6 Lite केवल 23,999 रुपये में अवेलेबल होगा. इस सेल में iQOO 15 भी 5,000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ खरीदा जा सकेगा. 

ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे बचाने के लिए करें ये काम

प्राइस हिस्ट्री टूल्स का यूज कर यह देख लें कि कोई प्रोडक्ट सेल में अपने सबसे कम दाम पर अवेलेबल है या नहीं.
आप जिस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उसे इनकॉग्निटो मोड या VPN इनेबल सर्च करें. इससे कीमत में अंतर नजर आ सकता है.
अगर आप नए के बदले पुराना डिवाइस एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसे एकदम तैयार रखें. अगर पुराने डिवाइस की कंडीशन अच्छी है तो यह आपको ज्यादा फायदा दिला सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 03 Jul 2026 11:38 AM (IST)
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