सस्ते फोन लेने के लिए बस एक दिन का इंतजार, कल से शुरू हो जाएगी अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेज़न-फ्लिपकार्ट पर 4 जुलाई से स्मार्टफोन सेल शुरू होगी।

फ्लिपकार्ट iPhone 17 Pro, Galaxy S25 पर भारी छूट देगी।

अमेज़न Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro भी सस्ते मिलेंगे।

Flipkart-Amazon Sale- स्मार्टफोन्स के आसमान छूटे दामों के बीच अगर आप कम कीमत में मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन का इंतजार कर लें. 4 जुलाई से अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू हो रही है, जिसमें हर सेगमेंट के फोन पर भारी छूट मिलने वाली है. अमेजन की प्राइम डे सेल 4 जुलाई से 6 जुलाई तक चलेगी, वहीं फ्लिपकार्ट की GOAT सेल भी 4 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन ब्लैक और प्लस मेंबर्स को 24 घंटे पहले इसकी अर्ली एक्सेस मिल जाएगी. आइए नजर डालते हैं कि इन दोनों सेल में कौन-कौन से फोन सस्ते मिलेंगे.

फ्लिपकार्ट सेल में ये फोन मिलेंगे सस्ते

फ्लिपकार्ट की सेल में iPhone 17 Pro पर भारी छूट आने वाली है. 1,34,900 रुपये की कीमत वाला यह आईफोन सेल में 1,12,900 रुपये में अवेलेबल होगा. इसी तरह iPhone 17 भी 82,900 रुपये की जगह 70,900 रुपये की कीमत पर अवेलेबल होगा. हालांकि, अभी तक यह नहीं बताया गया है कि इसके लिए एक्सचेंज ऑफर या कैशबैक आदि का यूज होगा या नहीं. बाकी मॉडल्स की बात करें तो Galaxy S25 इस सेल में सिर्फ 56,999 रुपये में, Galaxy S25 Plus 76,999 रुपये में, Oppo Find X9 Ultra 1,69,999 रुपये की बजाय 1,53,000 रुपये में खरीदने का मौका मिलेगा. अगर आप मिड-रेंज फोन देख रहे हैं तो Realme GT 7 भी 39,999 की शुरुआती कीमत से छूट के बाद 27,999 रुपये और Nothing Phone 4a छूट के बाद 32,999 रुपये में लिस्टेड होगा.

अमेजन इन फोन पर लाई डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट की तरह अमेजन पर भी 4 जुलाई से सेल शुरू हो जाएगी. इसमें सैमसंग का Galaxy S25 Ultra अब तक की सबसे बड़ी छूट के साथ 84,999 रुपये में लिस्टेड होगा. इसी तरह अमेजन iPhone 17 Pro पर भी भारी छूट देगी. अगर आप कम कीमत वाले फोन लेना चाहते हैं तो अमेजन की सेल में Samsung Galaxy M47 केवल 22,999 रुपये, OnePlus Nord CE 6 Lite केवल 23,999 रुपये में अवेलेबल होगा. इस सेल में iQOO 15 भी 5,000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ खरीदा जा सकेगा.

ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे बचाने के लिए करें ये काम

प्राइस हिस्ट्री टूल्स का यूज कर यह देख लें कि कोई प्रोडक्ट सेल में अपने सबसे कम दाम पर अवेलेबल है या नहीं.

आप जिस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उसे इनकॉग्निटो मोड या VPN इनेबल सर्च करें. इससे कीमत में अंतर नजर आ सकता है.

अगर आप नए के बदले पुराना डिवाइस एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसे एकदम तैयार रखें. अगर पुराने डिवाइस की कंडीशन अच्छी है तो यह आपको ज्यादा फायदा दिला सकता है.

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