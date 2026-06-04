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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीटीवी को दीवार पर टांगना चाहिए या टेबल पर रखना चाहिए, जानें Smart TV के लिए क्या फायदे का सौदा?

टीवी को दीवार पर टांगना चाहिए या टेबल पर रखना चाहिए, जानें Smart TV के लिए क्या फायदे का सौदा?

New TV New Tension: क्या आप भी नया टीवी लाकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको दीवार पर लगवा दिया जाए कि टेबल पर रख दिया जाए? आइए जानते हैं इसके बारे में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 04 Jun 2026 07:20 AM (IST)
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आजकल हर घर में स्मार्ट टीवी होना आम बात है. लेकिन नया टीवी आते ही सबसे ज्यादा उलझन इस बात की होती है कि इसे दीवार पर लटकाएं या टेबल पर रखें . दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं. आइए जानते हैं कि आपके घर के लिए क्या फायदे का सौदा है?

दीवार पर टीवी टांगने के फायदे

  • जगह की भारी बचत: अगर आपका कमरा छोटा है, तो वॉल माउंटिंग सबसे बेस्ट है. इससे नीचे की फर्श या कैबिनेट की जगह खाली बच जाती है.
  • बच्चों और पालतू जानवरों से सुरक्षा: टेबल पर रखा टीवी गिरने का डर रहता है. दीवार पर टांगने से टीवी बच्चों और पेट्स की पहुंच से दूर सुरक्षित रहता है.
  • सिनेमा हॉल जैसा लुक: दीवार पर लगा टीवी देखने में बहुत मॉडर्न और सुंदर लगता है. इससे आपको घर बैठे थियेटर वाला फील आता है.

टेबल पर टीवी रखने के फायदे

  • तारों का कोई झंझट नहीं: टीवी को टेबल पर रखने से सेट-अप बॉक्स, गेमिंग कंसोल और साउंड सिस्टम के तार आसानी से छिप जाते हैं.
  • जब चाहें जगह बदलें: अगर आपको बार-बार कमरे की सेटिंग बदलना पसंद है, तो टेबल टॉप बेस्ट है. आप जब चाहें टीवी उठाकर दूसरे कोने में रख सकते हैं.
  • दीवार खराब होने से बचाव: दीवार पर टीवी टांगने के लिए ड्रिल (ड्रिलिंग) करनी पड़ती है, जिससे दीवार में छेद हो जाते हैं. टेबल पर रखने से दीवारें सुरक्षित रहती हैं.

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आपके लिए क्या है फायदे का सौदा?

  • वॉल माउंट चुनें अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कमरा छोटा है, या आप एक साफ और मॉडर्न लुक चाहते हैं.
  • टेबल टॉप चुनें अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, बार-बार घर बदलते हैं, या आपको प्लग और केबल बदलने में आसानी चाहिए.
  • बजट के लिहाज से दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है. सुरक्षा और स्पेस सेविंग के लिए दीवार पर टांगना बेहतर है, जबकि सुविधा और बदलाव के लिए टेबल पर रखना सही माना जाता है.

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Published at : 04 Jun 2026 07:20 AM (IST)
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