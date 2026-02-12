Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इन दिनों एक नए स्पाईवेयर ने मोबाइल यूजर्स की नींद उड़ा दी है. इस पिछले कुछ सालों का सबसे खतरनाक स्पाईवेयर माना जा रहा है. इसकी मदद से डिवाइस की हर चीज को ट्रैक किया जा सकता है. ZeroDayRAT नाम का यह स्पाईवेयर हैकर्स को यूजर के फोन के कैमरा और माइक्रोफोन के साथ-साथ नोटिफिकेशन और मैसेज समेत दूसरी चीजों की भी एक्सेस दे देता है. इससे भी खतरनाक बात है कि इससे न तो एंड्रॉयड यूजर्स सेफ हैं और न ही आईफोन यूजर्स. सभी मोबाइल डिवाइसेस को इससे खतरा है.

हैकर के पास पहुंचा देता है सारा डेटा

यह स्पाईवेयर इतना खतरनाक है कि यूजर का सारा डेटा हैकर के पास पहुंचा देता है. डिवाइस में इंस्टॉल होते ही यह डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है, जिससे हैकर्स आपके फोन पर आ रहे नोटिफिकेशन, GPS लोकेशन, इनबॉक्स के मैसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी और लॉक स्टेटस को देख सकता है. ट्रांसमिट हो रहे डेटा की मदद से अटैकर यह भी देख सकते हैं कि आप सबसे ज्यादा बात किससे कर रहे हैं, किन ऐप्स को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं और किस नेटवर्क पर एक्टिव रहते हैं.

टेलीग्राम पर बिक रहा है यह स्पाईवेयर

यह स्पाईवेयर अपनी कैपेबिलिटीज के अलावा और भी कई कारणों से चिंताजनक है. पहला यह कि इसे यूज करने के लिए टेक्नीकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है. दूसरा ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि इस स्पाईवेयर को टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम बेचा जा रहा है. इससे इसका दायरा और भी बढ़ जाएगा और इसे कोई भी यूज कर सकता है, जो इसे और खतरनाक बना देता है.

इससे बचने के लिए क्या करें?

आजकल इंटरनेट पर स्पाईवेयर और मालवेयर की बाढ़ आई हुई है. इससे बचने के लिए अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है. ऐसे किसी भी खतरे से बचने के लिए किसी भी अनजान सोर्स से आए लिंक पर क्लिक न करें. इसी तरह किसी भी थर्ड-पार्टी सोर्स से ऐप्स डाउनलोड न करें. हमेशा गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें.

