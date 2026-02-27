जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार जीत से क्या सेमीफाइनल पहुंची टीम इंडिया? पढ़िए पूरा समीकरण

IND vs WI: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है. चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन हर विभाग में दमदार रहा है. अब भारतीय टीम की नजरें अगले मुकाबले पर टिक गई हैं, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जाएगा.

बल्लेबाजों ने खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर

भारत की इस जीत में बल्लेबाजों ने अहम भूमिका निभाई. टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 256 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. यह इस टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है. अभिषेक शर्मा (55) ने टीम को मजबूत शुरुआत दी, वहीं आखिरी ओवरों में हार्दकि पांड्या (नाबाद 50) और तिलक वर्मा (नाबाद 44) ने तेज रन बनाकर स्कोर को विशाल बना दिया. इसके बाद गेंदबाजों ने भी जिम्मेदारी निभाते हुए विपक्षी टीम को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया और जिम्बाब्वे की टीम 184 रन पर सिमट गई. भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए.

सेमीफाइनल का क्या है पूरा समीकरण?

सुपर-8 चरण में अब भारत के लिए गणित काफी आसान हो गया है. टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अपना अगला मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. यह मैच 1 मार्च को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जाएगा. अगर भारत इस मुकाबले में जीत दर्ज करता है, तो वह सीधे अंतिम चार में पहुंच जाएगा.

हालांकि अगर यह मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है और दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलता है, तो मामला नेट रन रेट पर आ जाएगा. ऐसे में वेस्टइंडीज की स्थिति भारत से बेहतर होने के कारण टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

2016 की हार की यादें ताजा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला यह मुकाबला फैंस को साल 2016 की याद दिला रहा है. उस साल टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज ने भारत को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए उस मैच में विराट कोहली ने शानदार पारी खेली थी, लेकिन टीम जीत नहीं सकी थी.

अब एक बार फिर भारत के पास उसी टीम के खिलाफ जीत दर्ज कर पुराने घाव भरने और सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने का मौका है. यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि बदला लेने का भी अवसर होगा.