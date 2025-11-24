Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







China Humanoid Robot: चीन के एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर इंसान भी हैरान रह जाएं. शंघाई की टेक कंपनी Agibot द्वारा बनाए गए इस रोबोट ने बिना रुके 106 किलोमीटर की इंटर-सिटी वॉक पूरी कर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह सफर चीन के पूर्वी शहरों के बीच तय किया गया जिसने रोबोट की ताकत, स्थिरता और तकनीकी क्षमता को नए स्तर पर साबित कर दिया.

106 किमी का ऐतिहासिक सफर

चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, Agibot का ह्यूमनॉइड मॉडल A2 ने 10 नवंबर की रात सुज़ौ से अपनी यात्रा की शुरुआत की और 13 नवंबर की सुबह शंघाई के प्रसिद्ध बंड इलाके में पहुंचकर यह चुनौती पूरी की. पूरी यात्रा के दौरान रोबोट लगातार सक्रिय रहा और इसकी आधिकारिक दूरी 106.286 किलोमीटर दर्ज की गई. कंपनी के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट वांग चुआंग के अनुसार, यह दूरी कई इंसानों के लिए भी कठिन होती है लेकिन A2 ने इसे बिना किसी बाधा के पूरा कर दिखाया.

तकनीक ने दिया दमदार साथ

इस रोबोट की सफलता के पीछे Agibot की हॉट-स्वैप बैटरी सिस्टम की बड़ी भूमिका रही जिसने सफर के दौरान बिना पावर ऑफ किए बैटरी बदलने की सुविधा दी. A2 को डुअल GPS मॉड्यूल, LiDAR और इन्फ्रारेड डेप्थ सेंसर जैसे एडवांस सिस्टम्स से लैस किया गया है जिनकी मदद से उसने ट्रैफिक लाइट्स, भीड़भाड़ वाले फुटपाथ, पुल, संकरे रास्ते और रैंप जैसी जटिल परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखी. दिन और रात दोनों समय रोबोट की परसेप्शन क्षमता बेहतरीन दिखाई दी.

रोबोट की मजेदार प्रतिक्रिया

शंघाई पहुंचने के बाद जब शिन्हुआ के रिपोर्टर्स ने रोबोट से इंटरैक्ट किया तो A2 ने इस यात्रा को अपने मशीन लाइफ का अविस्मरणीय अनुभव बताया. मजाकिया अंदाज़ में उसने यह भी कहा कि शायद अब उसे “नई जूतों की ज़रूरत पड़ेगी.”

यह पहली बार नहीं है जब चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने लंबी दूरी तय की हो. इससे पहले अप्रैल में बीजिंग ह्यूमनॉइड रोबोट इनोवेशन सेंटर द्वारा बनाए गए Tien Kung Ultra ने 21 किलोमीटर की हाफ-मैराथन 2 घंटे 40 मिनट में पूरी कर सुर्खियां बटोरी थीं. A2 का यह नया रिकॉर्ड न सिर्फ रोबोटिक्स तकनीक की मजबूती दर्शाता है बल्कि यह भी संकेत देता है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट बड़े पैमाने पर वास्तविक दुनिया में काम करते नज़र आएंगे.

