क्या है Nano Banana 2? जिसने इंटरनेट पर मचा दिया तहलका, जानिए पूरी जानकारी

क्या है Nano Banana 2? जिसने इंटरनेट पर मचा दिया तहलका, जानिए पूरी जानकारी

Google Gemini Nano Banana 2: AI की दुनिया में एक बार फिर हलचल मच चुकी है और इसकी वजह है Google DeepMind का नया इमेज-जनरेशन मॉडल Nano Banana 2 जिसे कई लोग Nano Banana Pro भी कह रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Nov 2025 11:36 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Gemini Nano Banana 2: AI की दुनिया में एक बार फिर हलचल मच चुकी है और इसकी वजह है Google DeepMind का नया इमेज-जनरेशन मॉडल Nano Banana 2 जिसे कई लोग Nano Banana Pro भी कह रहे हैं. पहले वर्ज़न की वायरल सफलता के बाद Google ने इसका और भी दमदार, प्रोफेशनल और एडवांस अपडेट लॉन्च किया है जो Gemini 3 Pro आर्किटेक्चर पर आधारित है. इस बार यह मॉडल न सिर्फ पहले से ज्यादा पावरफुल है बल्कि स्टूडियो-क्वालिटी इमेज, मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट और Google Search आधारित वास्तविक जानकारी भी तैयार कर सकता है.

Nano Banana 2 क्या है?

Nano Banana 2 असल में एक अगली पीढ़ी का इमेज जनरेशन और एडिटिंग मॉडल है. यह 2K और 4K रेज़ोल्यूशन में बेहद हाई-क्वालिटी विज़ुअल तैयार कर सकता है. साथ ही इसमें एडवांस्ड एडिटिंग कंट्रोल भी दिए गए हैं जैसे लाइटिंग एडजस्टमेंट, फोकस कंट्रोल, कलर ग्रेडिंग और रियलिस्टिक डेप्थ. इसका सबसे बड़ा फीचर यह है कि यह इमेज के अंदर बिल्कुल साफ़ और सटीक टेक्स्ट लिख सकता है वो भी किसी भी भाषा में.

इसका मतलब है कि आप इसे किसी भी विषय पर इन्फ़ोग्राफ़िक बनाने के लिए कहें, और यह वास्तविक जानकारी, मल्टी-स्टेप विज़ुअल और बहुभाषी टेक्स्ट के साथ पूरा डिज़ाइन तैयार कर देगा. क्योंकि यह Google Search से निकली वास्तविक जानकारी का उपयोग करता है, इसलिए यह मौसम, स्पोर्ट्स या किसी भी रियल-टाइम डेटा को भी इमेज में शामिल कर सकता है.

Google इसे Gemini ऐप, Google Ads, Workspace और एंटरप्राइज़ API जैसी कई सेवाओं में रोल आउट कर रहा है. सभी इमेजेज़ में SynthID वॉटरमार्क भी होंगे ताकि यह पहचानना आसान हो सके कि यह AI-जनरेटेड है.

Nano Banana 1 और Nano Banana 2 में क्या अंतर है?

पहला Nano Banana मॉडल अपनी मज़ेदार इमेजेस और तेज एडिटिंग क्षमताओं की वजह से तेजी से वायरल हुआ था लेकिन इसका टेक्स्ट आउटपुट और रियल-टाइम जानकारी सीमित थी. नई पीढ़ी Nano Banana 2 काफी अधिक पेशेवर और सटीक बन गई है. इसमें 4K रेज़ोल्यूशन का सपोर्ट, बेहतर लाइटिंग, बेहतर कंपोज़िशन और असली कैमरा जैसी इमेज-क्वालिटी मिलती है.

पहले वर्जन में इमेज में लिखा टेक्स्ट अक्सर गलत, बिगड़ा हुआ या अजीब लगता था जबकि Nano Banana 2 मल्टीलिंगुअल टाइपोग्राफी को प्रोफेशनल स्टाइल में प्रस्तुत करता है. यह मॉडल Google Search को सीधे इमेज जनरेशन में जोड़ता है जिससे यह वास्तविक और अपडेटेड डेटा के साथ विज़ुअल बना सकता है जो Nano Banana 1 में संभव नहीं था. इसके अलावा, यह 14 तक रेफरेंस इमेज इनपुट लेकर ब्रांडिंग से लेकर प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन तक के लिए बेहतर स्टाइल कंट्रोल प्रदान करता है.

Published at : 23 Nov 2025 11:35 AM (IST)
