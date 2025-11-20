Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







लंदन में इन दिनों चोरी का एक अजीब पैटर्न नजर आ रहा है और लोगों चोरों की पसंद से हैरान है. यहां एक के बाद ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनसे पता चल रहा है कि चोरों को आईफोन खूब पसंद आ रहे हैं. अगर वो सैमसंग का फोन चुरा भी लेते हैं तो उसे वापस कर जाते हैं. कई लोगों ने अपने साथ हुई ऐसी घटनाएं शेयर की हैं, जब चोरों ने वापस आकर उन्हें उनका एंड्रॉयड फोन लौटा दिया. आइए इस अजीब मामले के बारे में जानते हैं.

लोगों ने शेयर की ये घटनाएं

रिपोर्ट्स के अनुसार, एक 32 वर्षीय लंदन निवासी सैम ने बताया कि साउथ लंदन में 8 लोगों ने उन्हें घेर लिया. इन लोगों ने सैम के साथ मारपीट की और उनका फोन, कैमरा और बाकी चीजें छीनकर ले गए. जैसे ही ये लोग भाग रहे थे, इनमें से एक वापस आया और सैम का एंड्रॉयड फोन देते हुए कहा, 'डॉन्ट वांट, नो सैमसंग'. सैम इससे हैरान रह गए.

मार्क नाम के एक और व्यक्ति ने भी ऐसी घटना शेयर की है. मार्क ने बताया कि ई-बाइक पर आया चोर उनका सैमसंग का फोन चुराकर भाग गया. कुछ दूर उन्होंने चोर का पीछा किया, लेकिन बाद में रुक गए. थोड़ा आगे चलकर चोर ने फोन को आराम से जमीन पर छोड़ा और चला गया. इस फोन को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था. लोगों ने एंड्रॉयड फोन चोरी न होने की ऐसी घटनाएं शेयर की हैं.

आईफोन क्यों चुराना चाहते हैं चोर?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि चोरों को आईफोन पर ज्यादा रीसेल वैल्यू मिल जाती है. चोरों को इसी वैल्यू से मतलब होता है. अब आईफोन की तरह एंड्रॉयड में भी मजबूत सिक्योरिटी मिलने लगी है तो चोरों के लिए दोनों को ही अनलॉक करना मुश्किल होता है. उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा है कि किस फोन के बदले उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा. दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि उनके पास यह डेटा नहीं है कि कौन-से फोन ज्यादा चोरी हो रहे हैं, लेकिन वह चोरों को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है.

