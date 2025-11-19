एक डिवाइस पर चलेंगे दो अकाउंट, इन यूजर्स के लिए खास फीचर ला रही WhatsApp, जानें कैसे करेगा काम
WhatsApp पर जल्द ही आईफोन यूजर्स के लिए एक नया फीचर आने वाला है, जिसके बाद एक ही डिवाइस पर दो अकाउंट यूज किए जा सकेंगे. फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है.
WhatsApp यूजर्स के लिए एक खुशखबरी है. अब वो बिना किसी थर्ड-पार्टी ऐप के भी एक ही डिवाइस पर दो अकाउंट चला सकेंगे. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सऐप iOS यूजर्स के लिए नई टेस्टफ्लाइट बीटा को रोल आउट कर रही है. यह फीचर आने के बाद यूजर एक ही डिवाइस पर दो अकाउंट्स यूज कर सकेंगे. बता दें कि लंबे समय से इस फीचर की मांग की जा रही थी. आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा.
सेटिंग में आएगा अकाउंट लिस्ट सेक्शन
WABetaInfo के मुताबिक, कई बीटा टेस्टर को ऐप की सेटिंग में नया अकाउंट लिस्ट सेक्शन मिला है. इस सेक्शन में जाकर यूजर नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं. बीटा टेस्टिंग के दौरान यूजर को दो अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन सेटअप फ्लेक्सिबल है. यानी यूजर इस पर नए नंबर से अकाउंट बना और किसी दूसरे डिवाइस पर चल रहे व्हाट्सऐप बिजनेस अकाउंट को लिंक कर सकेंगे. इसके अलावा उन्हें कंपेनियन अकाउंट से कनेक्ट करने के लिए QR कोड को भी स्कैन कर सकेंगे. सेटअप कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी अकाउंट्स की चैटिंग और सेटिंग अपने आप प्राइमरी डिवाइस पर सिंक हो जाएगी.
पूरी तरह अलग-अलग काम करेंगे दोनों अकाउंट
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एक ही डिवाइस पर चलने के बावजूद दोनों अकाउंट्स पूरी तरह अलग-अलग काम करेंगे. यानी दोनों के लिए अलग-अलग चैट बैकअप, नोटिफिकेशन प्रीफरेंस और दूसरी सेटिंग अलग रहेगी ताकि दोनों अकाउंट एक-दूसरे में इंटरफेयर न करें. साथ ही नोटिफिकेशन पर भी लेबल लगा होगा, जिससे यूजर आसानी से यह पहचान पाए कि यह नोटिफिकेशन किस अकाउंट से जुड़ी हुई है.
कब तक आ जाएगा यह फीचर?
अभी व्हाट्सऐप इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है और सभी यूजर्स के लिए रोलआउट होने की कोई टाइमलाइन सामने नहीं आई है. आमतौर पर टेस्टिंग पूरी होने के बाद कंपनी किसी फीचर में जरूरी बदलाव करती है और फिर चरणबद्ध तरीके से इसे यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाता है.
