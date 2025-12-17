Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

What are Silent Calls: भारत में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ठग अब लोगों को फंसाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. फोन कॉल, WhatsApp और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स के जरिए संपर्क कर ये लोग या तो आपके फोन में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं या फिर आपको झांसे में लेकर पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं. इसी कड़ी में दूरसंचार विभाग (DoT) ने Silent Calls को लेकर यूजर्स को सतर्क रहने की चेतावनी दी है.

Silent Calls क्या होती हैं?

DoT के मुताबिक Silent Calls ऐसी कॉल्स होती हैं जिनमें आपके फोन पर कॉल तो आती है लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आती. कॉल रिसीव करने के बाद भी दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा रहता है.

Silent Calls क्यों हो सकती हैं खतरनाक?

DoT का कहना है कि ये कॉल्स सामान्य नहीं होतीं. साइबर अपराधी इन्हें इस बात की जांच के लिए करते हैं कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिव है या नहीं. जैसे ही उन्हें यह कन्फर्म हो जाता है कि नंबर चालू है, वे उसी नंबर को आगे बड़े फ्रॉड, फिशिंग या हैकिंग जैसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी वजह से ऐसी कॉल्स को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है.

Silent Calls आने पर क्या करें?

अगर आपको बार-बार Silent Calls आ रही हैं तो DoT की सलाह है कि ऐसे नंबरों को तुरंत ब्लॉक करें. इसके साथ ही इन कॉल्स की शिकायत करना भी जरूरी है ताकि भविष्य में दूसरों को नुकसान न हो.

Sanchar Saathi पोर्टल पर Silent Calls की शिकायत कैसे करें?

Silent Calls की रिपोर्ट करने के लिए सरकार ने Sanchar Saathi पहल के तहत Chakshu पोर्टल उपलब्ध कराया है. यहां यूज़र फर्जी कॉल्स और मैसेज की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले sancharsaathi.gov.in वेबसाइट पर जाएं. वहां Citizen Centric Services सेक्शन में मौजूद Chakshu विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद पोर्टल पर दिए गए फॉर्म में कॉल से जुड़ी जानकारी भरें, जैसे कॉल का समय और स्कैम का प्रकार.

अगले चरण में आपको अपनी बेसिक जानकारी दर्ज करनी होगी और OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. सभी स्टेप्स पूरे होते ही आपकी शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज हो जाएगी.

Silent Calls दिखने में भले ही मामूली लगें लेकिन ये बड़े साइबर फ्रॉड की पहली सीढ़ी हो सकती हैं. इसलिए ऐसी कॉल्स को नजरअंदाज न करें, तुरंत ब्लॉक करें और Sanchar Saathi पोर्टल पर रिपोर्ट जरूर करें.

