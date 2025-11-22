Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







स्मार्टफोन का डिस्प्ले उसका सबसे नाजुक हिस्सा होता है और इसके डैमेज होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है. चूंकि अब डिस्प्ले बड़े साइज और नई टेक्नोलॉजी के साथ आने लगे हैं तो इन्हें रिपेयर कराने का खर्चा भी खूब हो जाता है. अगर आपका फोन पुराना है तो डिस्प्ले रिपेयर कराने से ज्यादा फायदे का सौदा नया फोन लेना होता है. इसलिए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे ज्यादातर लोग अपने फोन का डिस्प्ले डैमेज कर लेते हैं.

खराब हैंडलिंग

नया फोन लेने पर अधिकतर लोग उसकी अच्छे से संभाल करते हैं, लेकिन थोड़ा पुराना होते ही लापरवाह हो जाते हैं. फोन को रफ सरफेस पर रखने से डिस्प्ले पर स्क्रैच आ सकते हैं, वहीं टेबल या दूसरी चीजों के किनारों पर रखने से उनके गिरने का डर होता है. कई बार जल्दबादी में फोन ठीक से जेब में नहीं रखा जाता और गिर जाता है. ऐसी खराब हैंडलिंग से फोन बार-बार गिरता है, जिससे उसका डिस्प्ले टूटने का खतरा बढ़ जाता है.

ज्यादा दबाव डालना

कंपनियां फोन के कितना भी मजबूत होने का दावा करें, लेकिन ये होते नाजुक ही हैं. ऐसे में इन्हें दबाव से बचाना जरूरी हो जाता है. कई लोग फोन को जींस की पिछले पॉकेट में रखते हैं. ऐसी स्थिति में बैठने पर फोन पर दबाव पड़ता है और उसका डिस्प्ले क्रैक हो सकता है. इसी तरह बैग आदि में फोन को दबाव वाली जगह पर न रखें.

प्रोटेक्टिव कवर यूज न करना

कई लोगों को बिना कवर के फोन यूज करना अच्छा लगता है. उनका मानना है कि कवर लगाने से फोन का लुक छिप जाता है. उनका ऐसा सोचना सही है, लेकिन फोन की सुरक्षा के लिए कवर और स्क्रीन गार्ड यूज करना जरूरी है. कवर लगा फोन अगर हाथ से गिरता है तो इसका झटका डिस्प्ले तक नहीं पहुंचेगा. इसी तरह स्क्रीन गार्ड भी डिस्प्ले को सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर देती है.

