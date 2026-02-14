Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Microsoft AI CEO: टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार लगातार बढ़ रही है. इसी बीच Microsoft के AI प्रमुख Mustafa Suleyman ने बड़ा दावा किया है कि आने वाले 12 से 18 महीनों में ज्यादातर व्हाइट-कॉलर नौकरियों के कामकाज के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. उनका मानना है कि कंप्यूटर पर आधारित कई पेशे अब AI के जरिए बड़े पैमाने पर ऑटोमेट हो सकते हैं.

किन नौकरियों पर सबसे ज्यादा असर?

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो लोग दिनभर कंप्यूटर पर काम करते हैं चाहे वह कानून, अकाउंटिंग, मार्केटिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो उनके रोजमर्रा के कई कार्य AI संभाल सकता है. रिपोर्ट बनाना, डेटा का विश्लेषण करना, कॉन्ट्रैक्ट की जांच करना या रणनीति तैयार करना जैसे काम अब मशीनें भी कर सकती हैं.

सुलेमान के अनुसार, यह बदलाव दूर के भविष्य की बात नहीं है. कंपनियां अभी से AI टूल्स अपनाकर खर्च घटाने और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही हैं. भारत से लेकर अमेरिका तक कई संस्थान इस तकनीक को तेजी से लागू कर रहे हैं.

प्रोफेशनल-ग्रेड AGI की तैयारी

Microsoft का फोकस अब तथाकथित प्रोफेशनल-ग्रेड AGI पर है यानी ऐसा एडवांस AI जो व्यवसायों के लिए बेहद सक्षम हो. इसका उद्देश्य ऐसे सिस्टम तैयार करना है जो ज्ञान-आधारित कामों में इंसानों जैसी दक्षता दिखा सकें.

अगर यह दिशा सफल होती है तो संगठनों को बड़ी टीमों की जगह छोटे लेकिन तकनीकी रूप से कुशल समूहों की जरूरत पड़ सकती है जो AI को संचालित और मॉनिटर करें.

भविष्य में हर कोई बना सकेगा अपना AI मॉडल

सुलेमान ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में अपना AI मॉडल बनाना उतना आसान हो सकता है जितना आज ब्लॉग लिखना या पॉडकास्ट शुरू करना. संस्थाएं ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग अपनी जरूरत के मुताबिक AI एजेंट तैयार कर सकेंगे.

ये एजेंट कंपनियों के वर्कफ्लो संभालेंगे और उन प्रक्रियाओं को अंजाम देंगे जिनमें पहले कई कर्मचारियों की जरूरत होती थी. इससे पारंपरिक बिजनेस मॉडल, खासकर IT सेक्टर में बड़े बदलाव देख सकते हैं.

AI में आत्मनिर्भर बनने की दिशा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Microsoft AI के क्षेत्र में ज्यादा स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है. OpenAI के साथ नई साझेदारी के बाद कंपनी अपने एडवांस AI मॉडल विकसित करने की तैयारी कर रही है जो संभवतः 2026 तक सामने आ सकते हैं.

कर्मचारियों के लिए क्या है संदेश?

कानून, फाइनेंस, कंसल्टिंग या मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह संकेत साफ है रूटीन काम तेजी से ऑटोमेट होंगे. हालांकि, नई भूमिकाएं भी उभरेंगी खासकर AI सिस्टम को मैनेज करने, रणनीति तय करने और निगरानी करने के क्षेत्र में.

