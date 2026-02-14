हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी12 से 18 महीनों में खत्म हो जाएंगी ये नौकरियां! Microsoft के AI CEO का बड़ा दावा, जानिए पूरी जानकारी

12 से 18 महीनों में खत्म हो जाएंगी ये नौकरियां! Microsoft के AI CEO का बड़ा दावा, जानिए पूरी जानकारी

Microsoft AI CEO: टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार लगातार बढ़ रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Feb 2026 09:48 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Microsoft AI CEO: टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार लगातार बढ़ रही है. इसी बीच Microsoft के AI प्रमुख Mustafa Suleyman ने बड़ा दावा किया है कि आने वाले 12 से 18 महीनों में ज्यादातर व्हाइट-कॉलर नौकरियों के कामकाज के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. उनका मानना है कि कंप्यूटर पर आधारित कई पेशे अब AI के जरिए बड़े पैमाने पर ऑटोमेट हो सकते हैं.

किन नौकरियों पर सबसे ज्यादा असर?

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो लोग दिनभर कंप्यूटर पर काम करते हैं चाहे वह कानून, अकाउंटिंग, मार्केटिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो उनके रोजमर्रा के कई कार्य AI संभाल सकता है. रिपोर्ट बनाना, डेटा का विश्लेषण करना, कॉन्ट्रैक्ट की जांच करना या रणनीति तैयार करना जैसे काम अब मशीनें भी कर सकती हैं.

सुलेमान के अनुसार, यह बदलाव दूर के भविष्य की बात नहीं है. कंपनियां अभी से AI टूल्स अपनाकर खर्च घटाने और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही हैं. भारत से लेकर अमेरिका तक कई संस्थान इस तकनीक को तेजी से लागू कर रहे हैं.

प्रोफेशनल-ग्रेड AGI की तैयारी

Microsoft का फोकस अब तथाकथित प्रोफेशनल-ग्रेड AGI पर है यानी ऐसा एडवांस AI जो व्यवसायों के लिए बेहद सक्षम हो. इसका उद्देश्य ऐसे सिस्टम तैयार करना है जो ज्ञान-आधारित कामों में इंसानों जैसी दक्षता दिखा सकें.

अगर यह दिशा सफल होती है तो संगठनों को बड़ी टीमों की जगह छोटे लेकिन तकनीकी रूप से कुशल समूहों की जरूरत पड़ सकती है जो AI को संचालित और मॉनिटर करें.

भविष्य में हर कोई बना सकेगा अपना AI मॉडल

सुलेमान ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में अपना AI मॉडल बनाना उतना आसान हो सकता है जितना आज ब्लॉग लिखना या पॉडकास्ट शुरू करना. संस्थाएं ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग अपनी जरूरत के मुताबिक AI एजेंट तैयार कर सकेंगे.

ये एजेंट कंपनियों के वर्कफ्लो संभालेंगे और उन प्रक्रियाओं को अंजाम देंगे जिनमें पहले कई कर्मचारियों की जरूरत होती थी. इससे पारंपरिक बिजनेस मॉडल, खासकर IT सेक्टर में बड़े बदलाव देख सकते हैं.

AI में आत्मनिर्भर बनने की दिशा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Microsoft AI के क्षेत्र में ज्यादा स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है. OpenAI के साथ नई साझेदारी के बाद कंपनी अपने एडवांस AI मॉडल विकसित करने की तैयारी कर रही है जो संभवतः 2026 तक सामने आ सकते हैं.

कर्मचारियों के लिए क्या है संदेश?

कानून, फाइनेंस, कंसल्टिंग या मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह संकेत साफ है रूटीन काम तेजी से ऑटोमेट होंगे. हालांकि, नई भूमिकाएं भी उभरेंगी खासकर AI सिस्टम को मैनेज करने, रणनीति तय करने और निगरानी करने के क्षेत्र में.

यह भी पढ़ें:

नए प्रोडक्ट्स लाने के साथ इस साल आईफोन और आईपैड समेत इन डिवाइसेस को बंद भी करेगी ऐप्पल, जानिये कारण

Published at : 14 Feb 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Microsoft AI CEO TECH NEWS HINDI Mustafa Suleyman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बॉलीवुड
Valentine Day 2026: उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बॉलीवुड
Valentine Day 2026: उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
विश्व
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
नौकरी
युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया
युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget