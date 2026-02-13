Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







एक तरफ ऐप्पल इस साल कई नए प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ वह कुछ प्रोडक्ट्स को अलविदा भी कहने वाली है. ऐप्पल स्टोर्स में इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम हो रही है और आने वाले दिनों में इनके अपडेटेड मॉडल भी एंट्री करने वाले हैं. ऐसे में इन पुराने मॉडल्स को बंद कर दिया जाएगा. आइए जानते हैं कि अगले कुछ दिनों में ऐप्पल के कौन-कौन से प्रोडक्ट बंद होने वाले हैं.

इन डिवाइसेस को बंद करेगी ऐप्पल

iPhone 16e- इसे पिछले साल फरवरी में लॉन्च किया गया था और अगले हफ्ते इसका सक्सेसर iPhone 17e लॉन्च हो रहा है. इसे देखते हुए ऐप्पल ने एक साल पुराने इस सस्ते आईफोन को बंद करने का फैसला किया है. ऐप्पल स्टोर्स के कर्मचारियों का कहना है कि इसकी सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है.

M3 iPad Air- यह पिछले साल मार्च में लॉन्च हुआ था और अब इसका अपडेटेड वर्जन आने वाला है. कंपनी M4 iPad Air पर काम कर रही है और इसे अगले कुछ हफ्तों में बाजार में उतारा जा सकता है. iPhone 16e की तरह ऐप्पल स्टोर्स पर इसकी भी कमी हो गई है.

Apple Studio Display- इसे करीब 4 साल पहले लॉन्च किया गया था और अब लंबे इंतजार के बाद इसका नया मॉडल आ रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल के ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स पर इसकी सप्लाई कम हो गई है और अगले कुछ दिनों तक नई शिपमेंट की भी उम्मीद नहीं है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि Apple Studio Display का नया मॉडल जल्द ही लॉन्च होने वाला है.

M4 Pro और M4 Max चिपसेट वाली MacBook Pro- अभी मार्केट में MacBook Pro के तीन-तीन अलग चिप वाले वर्जन मौजूद हैं. आप MacBook Pro को M5, M4 Pro और M4 Max के साथ खरीद सकते हैं. अब कहा जा रहा है कि M4 मॉडल्स को M5 Pro और M5 Max के साथ रिप्लेस किया जाएगा.

