WhatsApp यूजर्स की बल्ले-बल्ले! कॉलिंग और चैटिंग के लिए कंपनी एक साथ लाई कई नए फीचर्स

अगर आप WhatsApp यूज करते हैं तो आपके लिए एक साथ कई नए फीचर्स आ गए हैं. कंपनी ने बताया कि इन फीचर्स में मिस्ड कॉल मैसेज, नए इंटरेक्टिव स्टेटस स्टिकर, डेस्कटॉप के लिए नई मीडिया टैब और मेटा एआई में अपग्रेडेड इमेज जनरेशन टूल्स शामिल हैं. अब मेटा एआई आपकी किसी भी फोटो को एक शॉर्ट वीडियो में एनिमेट कर सकती है, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. आइए इन फीचर्स के बारे में डिटेल से जानते हैं.

कॉलिंग के लिए यह अपडेट

अब अगर कोई आपकी व्हाट्सऐप कॉल पिक नहीं करता है तो आप उसके लिए एक वॉइस या वीडियो नोट छोड़ सकते हैं. अलग से मैसेज भेजने की जगह आप तुरंत ही वॉइस या वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर अगले यूजर के पास भेज सकते है. इसके अलावा वॉइस चैट में बातचीत को डिस्टर्ब किए बिना रिएक्शन देने की अपडेट जोड़ी गई है और ग्रुप वीडियो कॉल में स्पीकर को हाईलाइट किया जाएगा.

चैट के लिए ये अपडेट

मेटा एआई को Midjourney और Flux के नए मॉडल से अपग्रेड किया जा रहा है. इससे एआई जनरेटेड विजुअल बेहतर होंगे और किसी भी फोटो को शॉर्ट वीडियो में एनिमेट किया जा सकेगा. इसके अलावा डेस्कटॉप पर नई मीडिया टैब जोड़ी गई है, जिसमें डॉक्यूमेंट, मीडिया और लिंक को एक ही जगह दिखाया जाएगा. साथ ही लिंक प्रीव्यू को भी बेहतर किया गया है.

स्टेटस और चैनल

स्टेटस के लिए व्हाट्सऐप ने नए इंटरेक्टिव स्टिकर्स, जैसे म्यूजिक लिरिक्स, क्वेश्चन प्रॉम्प्ट और दूसरे एलिमेंट जोड़ने की जानकारी दी है, जिससे दूसरे यूजर्स के साथ इंगेज किया जा सकता है. साथ ही चैनल में क्वेश्चन का फीचर जोड़ा गया है. अब चैनल के एडमिन मेंबर्स से किसी भी सवाल पर रियल-टाइम में उनके रिस्पॉन्स ले सकेंगे. कई यूजर्स के लिए ये फीचर्स अवेलेबल हो गए हैं. व्हाट्सऐप के लेटेस्ट फीचर्स का फायदा उठाने के लिए ऐप को अपडेटेड रखें.

