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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026MI vs SRH Highlights: सनराइजर्स हैदराबाद ने किया IPL का चौथा सबसे बड़ा रन चेज, 243 रन बनाकर भी हारी मुंबई

MI vs SRH Highlights: सनराइजर्स हैदराबाद ने किया IPL का चौथा सबसे बड़ा रन चेज, 243 रन बनाकर भी हारी मुंबई

Highest Successful Run Chase in IPL For Sunrisers Hyderabad: सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई को हराकर IPL के इतिहास में चौथा सबसे सफल रन चेज कर डाला है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Apr 2026 11:42 PM (IST)
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Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Match Highlights: सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया है. SRH ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा रन चेज कर इतिहास रच डाला है. MI की टीम ने कहीं ना कहीं टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी चुनकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया था, क्योंकि दूसरी पारी में गेंद बहुत गीली होने लगी थी. इसलिए मुंबई 243 रन बनाकर भी हार गई.

IPL का चौथा सबसे बड़ा रन चेज

सनराइजर्स हैदराबाद ने 244 रनों का टारगेट चेज करके मुंबई इंडियंस को हराया है. यह IPL के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा रन चेज है और हैदराबाद टीम का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज. वानखेड़े मैदान में खेले गए इस मुकाबले में रायन रिकल्टन की 123 रनों की ऐतिहासिक पारी के दम पर मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में हैदराबाद ने 8 गेंद शेष रहते ही इस विशालकाय लक्ष्य को हासिल कर दिया.

  • 265 रन - पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
  • 262 रन - पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
  • 246 रन - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स
  • 244 रन - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस

SRH ने कैसे रचा इतिहास?

सनराइजर्स हैदराबाद किस तरह 244 रनों का रिकॉर्ड चेज कर पाई. सबसे पहले अभिषेक शर्मा और ट्रेविस नेड ने 129 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप करते हुए हैदराबाद टीम की जीत की नींव रखी. अभिषेक ने 24 गेंद में 45 रनों की पारी खेली. दूसरी ओर ट्रेविस हेड को पारी की शुरुआत में जीवनदान जरूर मिला, इसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाकर 30 गेंद में 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

6 गेंदों के भीतर SRH ने अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन का विकेट गंवा दिया था. जब ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई इंडियंस वापसी कर लेगी, तभी हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच 80 रनों की साझेदारी ने MI की जीत की सभी उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया था. क्लासेन 30 गेंद में 65 रन बनाकर नाबाद लौटे. वहीं सलिल अरोड़ा भी हैदराबाद टीम की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 10 गेंद में 30 रनों की कैमियो पारी खेली.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 Apr 2026 11:36 PM (IST)
Tags :
MI Vs SRH IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
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