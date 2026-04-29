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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश धार में भीषण सड़क हादसा, 2 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत, 13 की हालत नाजुक

मध्य प्रदेश धार में भीषण सड़क हादसा, 2 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत, 13 की हालत नाजुक

Dhar Road Accident: धार में पिकअप वाहन में क्षमता से अधिक करीब 30 से 35 मजदूर सवार थे. इस दौरान वाहन पलटने से हादसा हो गया, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Apr 2026 10:06 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है. 

जानकारी के मुताबिक यह दुर्घटना चिकलिया स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास घटी, जब मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. यह घटना बुधवार रात करीब 8.30 बजे हुई. पिकअप वाहन में क्षमता से अधिक, लगभग 30 से 35 मजदूर सवार थे. वाहन पलटने के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.

​इस भीषण हादसे में अब तक 10-12 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है. दुखद बात यह है कि मृतकों में बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं. वहीं, कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया. कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 29 Apr 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
MP News Dhar Accident Dhar News
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