ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने जयशंकर को किया फोन , जानें किन मुद्दों पर हुई बात

India Iran Talks: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बुधवार को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर को फोन किया और पश्चिम एशिया में जारी संकट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. सैयद अब्बास अराघची की मास्को यात्रा के दो दिन बाद उनकी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत हुई.

एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि आज शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का फोन आया. उन्होंने बताया कि मौजूदा स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और दोनों पक्षों ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई.

ईरानी दूतावास ने जारी किया बयान

नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि दोनों पक्षों ने युद्धविराम, द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा की और विचारों का आदान-प्रदान किया. माना जा रहा है कि बातचीत में अमेरिकी नाकाबंदी और ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों से उत्पन्न स्थिति का भी उल्लेख हुआ. ईरान-अमेरिका युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों के तहत ईरानी विदेश मंत्री ने ओमान और पाकिस्तान का दौरा करने के बाद मॉस्को की यात्रा की थी.

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का असफल दौर

ईरान और अमेरिका के बीच 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता का पहला दौर संघर्ष को खत्म करने में सफल नहीं हो सका. पिछले मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया, ताकि तेहरान को युद्ध समाप्त करने के लिए एक एकीकृत प्रस्ताव तैयार करने का और समय मिल सके. युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई जब अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई शीर्ष कमांडर मारे गए.