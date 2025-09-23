इन कारणों से ऑनलाइन सेल में इतने सस्ते मिल जाते हैं सामान, 99% लोगों को अभी तक नहीं पता वजह

Amazon-Flipkart Sale 2025: आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की पहली पसंद बन चुकी है. Flipkart, Amazon, Meesho या फिर Myntra जैसी कंपनियां आए दिन सेल का ऐलान करती हैं, जहां ग्राहकों को 50% से 80% तक के डिस्काउंट देखने को मिलते हैं. अक्सर लोग हैरान होते हैं कि आखिर कंपनियां इतने सस्ते दामों में सामान कैसे बेच देती हैं? क्या सच में यह ऑफर सही होते हैं या इसके पीछे कोई खास रणनीति होती है? आइए जानते हैं वे मुख्य कारण जिनकी वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान इतनी कम कीमत में उपलब्ध हो पाता है.

थोक में खरीदारी और सीधा स्टॉक क्लियर करना

ई-कॉमर्स कंपनियां सीधे मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड्स से थोक में सामान खरीदती हैं. थोक में माल लेने से कीमत काफी कम हो जाती है. इसके अलावा जब किसी प्रोडक्ट का नया मॉडल लॉन्च होता है तो पुराने स्टॉक को जल्द बेचने के लिए कंपनियां बड़े डिस्काउंट लगा देती हैं.

कम ऑपरेशनल खर्च

ऑफलाइन दुकानों को दुकान का किराया, स्टाफ का वेतन और बिजली-पानी जैसे कई खर्च उठाने पड़ते हैं. वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को केवल गोदाम और डिलीवरी नेटवर्क मैनेज करना होता है. इसी वजह से उनके पास ग्राहकों को सस्ता प्रोडक्ट देने का ज्यादा स्कोप होता है.

ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी

अक्सर कंपनियां बड़े डिस्काउंट इसलिए देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उनकी वेबसाइट या ऐप पर आएं. यह एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है. जब ग्राहक एक बार ऐप पर आते हैं तो केवल डिस्काउंटेड सामान ही नहीं, बल्कि दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीद लेते हैं. इससे कंपनी को कुल मिलाकर अच्छा फायदा होता है.

फेस्टिव सीज़न और सेल का मनोविज्ञान

त्योहारी सीज़न में लोगों की खरीदारी बढ़ जाती है. कंपनियां इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़े-बड़े सेल ऑफर लाती हैं. “फ्लैश सेल”, “लिमिटेड टाइम ऑफर” और “बिग बिलियन डेज़” जैसे नाम सुनकर ही ग्राहक तुरंत खरीदारी करने लगते हैं. यह एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिससे ग्राहक को लगता है कि मौका हाथ से निकल सकता है.

डेटा कलेक्शन और कस्टमर बेस बढ़ाना

ऑनलाइन कंपनियां सेल का इस्तेमाल केवल प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं करतीं, बल्कि ग्राहकों का डेटा इकट्ठा करने के लिए भी करती हैं. जब ज्यादा लोग डिस्काउंट देखकर अकाउंट बनाते हैं तो कंपनियों को उनका ईमेल, नंबर और शॉपिंग पैटर्न जैसी जानकारी मिल जाती है जिसे आगे मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जाता है.

नकली डिस्काउंट का खेल

कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट की असली कीमत बढ़ाकर दिखाई जाती है और फिर उस पर भारी डिस्काउंट दिखाया जाता है. ग्राहक को लगता है कि उसे बहुत सस्ता सामान मिल रहा है, जबकि असल में कीमत उतनी कम नहीं होती. यह ट्रिक ई-कॉमर्स सेक्टर में काफी आम है. ऑनलाइन सेल में मिलने वाले भारी डिस्काउंट हमेशा धोखा नहीं होते लेकिन इनके पीछे स्मार्ट रणनीति और बिजनेस मॉडल काम करता है.

कभी कंपनियां पुराने स्टॉक को क्लियर करती हैं, कभी मार्केटिंग के लिए दाम घटाती हैं और कभी केवल कस्टमर को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट का भ्रम पैदा करती हैं. इसलिए अगली बार जब आप ऑनलाइन सेल में खरीदारी करें तो डिस्काउंट देखकर उत्साहित होने के बजाय प्रोडक्ट की असली कीमत और जरूरत को जरूर परखें.

