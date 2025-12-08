हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये हैं WhatsApp हैक होने के संकेत, दिखें तो हो जाएं अलर्ट और तुरंत करें ये काम

ये हैं WhatsApp हैक होने के संकेत, दिखें तो हो जाएं अलर्ट और तुरंत करें ये काम

WhatsApp सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप्स में शामिल हैं. इसे पर्सनल कामों से लेकर बिजनेस तक के लिए यूज किया जाता है. ऐसे में हैकर्स की भी इस पर नजर रहती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

WhatsApp भारत और दुनियाभर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप्स में से एक है. लोग पर्सनल बातचीत के अलावा बिजनेस और फाइल शेयरिंग के लिए भी इसे खूब यूज करते हैं. ऐसे में अगर यह हैक हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है. इससे न सिर्फ आपकी पर्सनल जानकारी गलत हाथों में जा सकती है बल्कि ब्लैकमेलिंग का खतरा भी बढ़ जाता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट्सऐप हैक होने पर किस प्रकार के संकेत नजर आते हैं और ऐसा होने पर आपको क्या करना चाहिए.

ये हैं अकाउंट हैक होने के संकेत

ऑटोमैटिक लॉग-आउट हो जाएगी ऐप- अगर आपकी व्हाट्सऐप बिना वजह लॉग-आउट हो जाए या योर फोन नंबर इज नो लॉन्गर रजिस्टर्ड जैसा मैसेज नजर आए तो समझें कि व्हाट्सऐप हैक हो चुकी है.

चैटिंग में अनजान मैसेज नजर आना- अगर आपकी चैटिंग के दौरान अनजान लोगों को भेजे मैसेज या ऐसे मैसेज नजर आते हैं, जो आपने नहीं भेजे तो संभल जाने की जरूरत है. हो सकता है कि कोई और व्यक्ति आपका अकाउंट एक्सेस कर किसी से चैटिंग कर रहा हो.

लिंक्ड डिवाइस में अनजान डिवाइस नजर आना- व्हाट्सऐप सेटिंग में जाकर लिंक्ड डिवाइस पर टैप करें. अगर आपको यहां कोई अनजान या संदिग्ध डिवाइस नजर आता है तो आपके अकाउंट के एक्सेस किसी और के भी पास हो सकती है.

अनजान या नए ग्रुप्स में ऐड होना- अगर अचानक आपको एक साथ बिल्कुल ही अनजान या संदिग्ध ग्रुप्स में ऐड कर लिया गया है तो भी अलर्ट रहें. ऐसा हो सकता है कि कोई और आपका अकाउंट यूज कर रहा हो.

हैकिंग से बचने के लिए क्या करें?

  • अकाउंट सेफ्टी के लिए हमेशा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें. इससे पासवर्ड लीक होने पर भी आपका अकाउंट सेफ रहता है.
  • अगर आपको अकाउंट से जुड़ी कोई संदिग्ध एक्टिविटी नजर आ रही है तो सारे डिवाइस से तुरंत लॉग-आउट कर दें.
  • हैकिंग से बचने के लिए हमेशा व्हाट्सऐप और फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें.

ये भी पढ़ें-

यहां सस्ता मिल रहा है Google Pixel 10, अभी खरीदने पर पाएं 14,000 रुपये की छूट, देखें ऑफर

Published at : 08 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Tags :
Hacking Tips And Tricks WhatsApp TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: Indigo संकट को लेकर कांग्रेस सांसद Pramod Tiwari ने सरकार पर उठाए सवाल |
Parliament Winter Session: 'कांग्रेस ने वंदे मातरम् और देश के टुकड़े किए'- PM Modi | Congress
Parliament Session: Congress नेताओं ने किया हंगामा, PM Modi ने एक लाइन में सबका मुंह बंद कर दिया!
Parliament Winter Session: 'जिन्ना ने विरोध...नेहरू जी ने करवा दी वंदे मातरम की समीक्षा'- PM Modi
Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के दौरान PM Modi ने किसे कही ये बात | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
नौकरी
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
यूटिलिटी
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Vande Mataram Debate: आजादी की लड़ाई में किसने शुरू किया था 'वंदे मातरम' नाम का अखबार? पीएम मोदी ने संसद में सुनाया किस्सा
आजादी की लड़ाई में किसने शुरू किया था 'वंदे मातरम' नाम का अखबार? पीएम मोदी ने संसद में सुनाया किस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget