फोन में मौजूद ये ऐप करते हैं आपकी जासूसी, जानिए कैसे अपनी प्राइवेसी को करें सुरक्षित

Mobile Apps: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. कॉल, चैट, ऑनलाइन बैंकिंग, फोटो, वीडियो, लोकेशन सब कुछ इसी में मौजूद रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फोन में इंस्टॉल किए गए कुछ ऐप्स आपकी निजी जानकारी पर नजर रखते हैं? ये ऐप्स आपकी आदतों से लेकर आपकी पहचान तक को ट्रैक कर सकते हैं और बिना आपकी जानकारी के डेटा को बाहर भेज सकते हैं. अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर सचेत नहीं हैं तो आपकी जानकारी गलत हाथों में भी जा सकती है.

कैसे करते हैं ऐप्स जासूसी

जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो वह कुछ परमिशन मांगता है जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज या लोकेशन एक्सेस. कई बार यूजर्स बिना पढ़े सभी परमिशन को Allow कर देते हैं. यहीं से ऐप्स को आपकी प्राइवेसी में सेंध लगाने का मौका मिल जाता है.

उदाहरण के तौर पर, एक फोटो एडिटिंग ऐप को आपकी लोकेशन या माइक्रोफोन की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वह इनका एक्सेस मांगता है. ऐसे ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार आपकी एक्टिविटी मॉनिटर करते रहते हैं और आपके डेटा को अपने सर्वर या थर्ड-पार्टी कंपनियों को भेज सकते हैं.

कुछ ऐप्स तो आपके कैमरे और माइक्रोफोन तक को बिना आपकी जानकारी के एक्टिवेट कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि वे आपकी आवाज़ सुन सकते हैं या गुप्त रूप से आपकी तस्वीरें भी ले सकते हैं. इस तरह आपकी निजी बातें और फोटोज किसी और के पास पहुंच सकती हैं.

कैसे करें अपनी प्राइवेसी सुरक्षित

सबसे पहले, अपने फोन में मौजूद ऐप्स की लिस्ट देखें और उन ऐप्स को तुरंत हटा दें जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते या जिनकी परमिशन आपको संदिग्ध लगती है. सेटिंग्स में जाकर ऐप परमिशन सेक्शन में यह जांचें कि कौन-सा ऐप किस चीज़ का एक्सेस ले रहा है. जिन ऐप्स को कैमरा, माइक्रोफोन या लोकेशन की जरूरत नहीं है, उनसे ये परमिशन हटा दें.

इसके अलावा, हमेशा Google Play Store या Apple App Store से ही ऐप्स डाउनलोड करें. थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स से डाउनलोड किए गए ऐप्स में अक्सर मैलवेयर या स्पाइवेयर छिपे होते हैं जो आपकी जानकारी चोरी कर सकते हैं. साथ ही, फोन का सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट समय-समय पर करते रहें ताकि कोई भी खामी जल्दी ठीक हो सके.

कई बार फेक ऐप्स असली ऐप्स के नाम पर प्ले स्टोर पर आ जाते हैं इसलिए ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके डेवलपर का नाम, रिव्यू और डाउनलोड संख्या जरूर जांच लें. भरोसेमंद एंटीवायरस ऐप का इस्तेमाल भी आपकी प्राइवेसी को एक अतिरिक्त सुरक्षा परत प्रदान करता है.

