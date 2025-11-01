Grokipedia Vs Wikipedia: एलन मस्क की नई एनसाइक्लोपीडिया के 5 बड़े फर्क जानकर रह जाएंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Grokipedia Vs Wikipedia: टेक दिग्गज एलन मस्क ने अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया Grokipedia लॉन्च की है. इसे सीधे तौर पर Wikipedia का प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है लेकिन दोनों में कई अहम अंतर हैं जो Grokipedia को एक अलग पहचान देते हैं. मस्क लंबे समय से विकिपीडिया की आलोचना करते रहे हैं और उन्होंने इसे लेफ्ट-विंग बायस्ड प्लेटफॉर्म बताया है.

वर्तमान में Grokipedia v0.1 वर्ज़न ऑनलाइन फ्री में उपलब्ध है, हालांकि इसमें विकिपीडिया की तुलना में कम लेख मौजूद हैं. अगर आप भी Grokipedia का इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो पहले जान लें कि यह किन तरीकों से Wikipedia से बिल्कुल अलग है.

इंसान बनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

Wikipedia को आज दुनिया के लाखों ह्यूमन वॉलंटियर्स चलाते हैं जो लेख लिखते, एडिट करते और उनकी सटीकता की जांच करते हैं. इसी वजह से यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन नॉलेज प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके 12.3 करोड़ से अधिक सक्रिय यूज़र्स हैं.

वहीं, Grokipedia पूरी तरह AI पर आधारित है. इसे एलन मस्क की कंपनी xAI ने बनाया है और इसमें वही AI चैटबॉट Grok काम करता है जो जानकारी तैयार करने और फैक्ट चेक करने का काम करता है. हालांकि वेबसाइट के अनुसार, Grokipedia कुछ जानकारी Wikipedia से Creative Commons License के तहत लेती है.

एडिटिंग सिस्टम में बड़ा फर्क

Wikipedia में कोई भी यूज़र किसी भी पेज को एडिट कर सकता है. हां, कुछ खास पेज नए यूज़र्स के लिए लॉक रहते हैं ताकि गलत जानकारी या स्पैम रोका जा सके. एडिट किए गए कंटेंट को बाद में एडिटर्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स द्वारा वेरिफाई किया जाता है.

लेकिन Grokipedia में सीधा एडिट करना संभव नहीं है. यूज़र्स केवल फीडबैक फॉर्म के ज़रिए एडिट का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. अगर यह रिक्वेस्ट मंजूर होती है तो बदलाव वेबसाइट के See Edits टैब में दिखाया जाता है.

आर्टिकल्स की संख्या में भारी अंतर

Wikipedia पर इस समय 209 मिलियन से ज्यादा पेज मौजूद हैं जबकि Grokipedia अभी अपने शुरुआती चरण में है और इसके पास फिलहाल लगभग 8.8 लाख पेज ही हैं. एलन मस्क का कहना है कि आने वाले v1 वर्ज़न में प्लेटफॉर्म की क्षमता और कंटेंट में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा.

भाषाओं की उपलब्धता

भाषाओं के मामले में भी Wikipedia बहुत आगे है. यह 343 भाषाओं में उपलब्ध है जबकि Grokipedia अभी केवल 47 भाषाओं को सपोर्ट करती है. हालांकि कंपनी भविष्य में इसे और विस्तार देने की योजना पर काम कर रही है.

बिजनेस मॉडल

Wikipedia को Wikimedia Foundation नाम की एक गैर-लाभकारी संस्था संचालित करती है. यह अपने संचालन के लिए पूरी तरह डोनेशन और ग्रांट्स पर निर्भर रहती है.

वहीं, Grokipedia एलन मस्क की कंपनी xAI का हिस्सा है, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था. यह एक फॉर-प्रॉफिट यानी लाभ कमाने वाली कंपनी है जो अपने AI उत्पादों से राजस्व अर्जित करती है.

भविष्य की दिशा

Grokipedia अभी शुरुआती दौर में है लेकिन एलन मस्क के विज़न के मुताबिक यह एक AI-संचालित ज्ञान का भविष्य बन सकती है. अगर यह Wikipedia जैसी विश्वसनीयता और विस्तार हासिल कर पाती है तो आने वाले वर्षों में इंटरनेट की जानकारी का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है.

