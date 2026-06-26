आग लगने पर बड़े काम आते हैं ये 5 लाइफ-सेविंग Gadgets! फटाफट चेक करें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फायर ब्लैंकेट, एक्सटिंग्विशर माउंट छोटी आग को तुरंत बुझाते हैं।

Life-Saving Gadgets: हाल ही में लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया था. गर्मी के मौस में ऐसे हादसे काफी बढ़ जाते हैं. ऐसे समय में सेफ्टी गैजेट्स का होना बहुत जरूरी होता है जो ऐसे समय में लोगों की जान बचाने का काम करता है. आज हम आपको ऐसे ही 5 गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आग लगने की स्थिति में लोगों की जान बचा सकते हैं.

Fire Extinguisher Mount

इसके बाद ये डिवाइस भी आग जैसे स्थिति में काम आता है. अक्सर देखा गया है कि फायर एक्सटिंग्विशर होने के बावजूद भी स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता है. लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर माउंट की आप आग पर काबू पा सकते हैं. दरअसल, इस डिवाइस को एक दीवार पर लगाया जा सकता है जिससे इमरजेंसी में तुरंत एक्सेस मिल जाता है और कीमती समय बचता है.

Electrical Panel Fire Device

शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग अक्सर इलेक्ट्रिकल पैनल से शुरू होती है. ऐसे में ये डिवाइस पैनल के अंदर ही आग का पता लगाकर उसे शुरुआत में ही कंट्रोल करने का काम करता है.

Fire Extinguisher Ball

ये डिवाइस भी आग लगने की स्थिति में बहुत काम आता है. ये फायर एक्सटिंग्विशर से अलग तरीके से काम करता है. ये डिवाइस आग को रोकने का काम करता है. बता दें कि जैसे ही इस डिवाइस को आग में फेका जाता है तो ये एक्टिव होकर केमिकल छोड़ती है जो आग को कम करने का काम करती है.

Smoke Detector Alarm

बता दें कि जब आग लगती है तो सबसे पहले धुंआ तेजी से निकलने लगता है जिससे कई बार लोग घुटन से परेशान हो जाते हैं. ऐसे में स्मोक डिटेक्टर अलार्म डिवाइस काम आता है जो हवा में जैसे ही धुएं आता है वह लोगों को अलार्म बजाकर सचेत कर देता है. इससे घर या बिल्डिंग में मौजूद लोगों को तुरंत खतरे की जानकारी मिल जाती है और वे समय रहते सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं.

Fire Blanket

फायर ब्लैंकेट एक बेहद ही जरूरी गैजेट है जो रसोई या छोटी-मोटी आग लगने जैसी स्थिति में काम आता है. इस गैजेट को जब आप आग में डालते हैं तो इससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और आग जल्दी बुझ जाती है. हालांकि, ये गैजेट गैस स्टोव या तेल से लगने वाली आग में ज्यादा कारगर साबित होता है.

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