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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआग लगने पर बड़े काम आते हैं ये 5 लाइफ-सेविंग Gadgets! फटाफट चेक करें लिस्ट

आग लगने पर बड़े काम आते हैं ये 5 लाइफ-सेविंग Gadgets! फटाफट चेक करें लिस्ट

Life-Saving Gadgets: ये डिवाइस भी आग लगने की स्थिति में बहुत काम आता है. ये फायर एक्सटिंग्विशर से अलग तरीके से काम करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jun 2026 02:54 PM (IST)
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  • फायर ब्लैंकेट, एक्सटिंग्विशर माउंट छोटी आग को तुरंत बुझाते हैं।

Life-Saving Gadgets: हाल ही में लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया था. गर्मी के मौस में ऐसे हादसे काफी बढ़ जाते हैं. ऐसे समय में सेफ्टी गैजेट्स का होना बहुत जरूरी होता है जो ऐसे समय में लोगों की जान बचाने का काम करता है. आज हम आपको ऐसे ही 5 गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आग लगने की स्थिति में लोगों की जान बचा सकते हैं.

Fire Extinguisher Mount

इसके बाद ये डिवाइस भी आग जैसे स्थिति में काम आता है. अक्सर देखा गया है कि फायर एक्सटिंग्विशर होने के बावजूद भी स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता है. लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर माउंट की आप आग पर काबू पा सकते हैं. दरअसल, इस डिवाइस को एक दीवार पर लगाया जा सकता है जिससे इमरजेंसी में तुरंत एक्सेस मिल जाता है और कीमती समय बचता है.

Electrical Panel Fire Device

शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग अक्सर इलेक्ट्रिकल पैनल से शुरू होती है. ऐसे में ये डिवाइस पैनल के अंदर ही आग का पता लगाकर उसे शुरुआत में ही कंट्रोल करने का काम करता है.

Fire Extinguisher Ball

ये डिवाइस भी आग लगने की स्थिति में बहुत काम आता है. ये फायर एक्सटिंग्विशर से अलग तरीके से काम करता है. ये डिवाइस आग को रोकने का काम करता है. बता दें कि जैसे ही इस डिवाइस को आग में फेका जाता है तो ये एक्टिव होकर केमिकल छोड़ती है जो आग को कम करने का काम करती है.

Smoke Detector Alarm

बता दें कि जब आग लगती है तो सबसे पहले धुंआ तेजी से निकलने लगता है जिससे कई बार लोग घुटन से परेशान हो जाते हैं. ऐसे में स्मोक डिटेक्टर अलार्म डिवाइस काम आता है जो हवा में जैसे ही धुएं आता है वह लोगों को अलार्म बजाकर सचेत कर देता है. इससे घर या बिल्डिंग में मौजूद लोगों को तुरंत खतरे की जानकारी मिल जाती है और वे समय रहते सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं.

Fire Blanket

फायर ब्लैंकेट एक बेहद ही जरूरी गैजेट है जो रसोई या छोटी-मोटी आग लगने जैसी स्थिति में काम आता है. इस गैजेट को जब आप आग में डालते हैं तो इससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और आग जल्दी बुझ जाती है. हालांकि, ये गैजेट गैस स्टोव या तेल से लगने वाली आग में ज्यादा कारगर साबित होता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Jun 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Fire Safety Gadgets Life Saving Gadgets
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