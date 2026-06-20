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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgets For Students: छात्रों के बहुत काम आते हैं ये गैजेट्स, फटाफट चेक करें लिस्ट

Gadgets For Students: छात्रों के बहुत काम आते हैं ये गैजेट्स, फटाफट चेक करें लिस्ट

Gadgets For Students: पढ़ाई के साथ-साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. ऐसे में मार्केट में स्मार्टवॉच का चलन काफी तेज हो चुका है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Jun 2026 02:55 PM (IST)
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  • किंडल पेपरव्हाइट हजारों ई-बुक्स, आंखों को आराम देता, पढ़ाई आसान।

Gadgets For Students: गर्मियों की छुट्टी के बाद छात्रों का नया शैक्षणिक सेशन शुरू होने वाला है. स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गई हैं. ऑनलाइन क्लास, डिजिटल नोट्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च और वर्चुअल लर्निंग के इस दौर में सही टेक्नोलॉजी डिवाइस छात्रों की पढ़ाई को काफी हद तक आसान और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं.

अगर आप भी नए सत्र की शुरुआत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे गैजेट्स हैं छात्रों की पढ़ाई, टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

Smartwatch

पढ़ाई के साथ-साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. ऐसे में मार्केट में स्मार्टवॉच का चलन काफी तेज हो चुका है. इसीलिए स्मार्टवॉच छात्रों के लिए एक स्मार्ट साथी बन सकती है जो टाइम मैनेजमेंट और फिटनेस ट्रैकिंग में मदद करती है.

स्मार्टवॉच में यूजर्स को नींद की निगरानी, रिमाइंडर, एक्टिविटी ट्रैकिंग और कई AI बेस्ड फीचर्स मिल जाते हैं. इससे छात्रों को अपने डेली शेड्यूल को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है.

Apple MacBook

लैपटॉप आज कल छात्रों के लिए काफी जरूरी गैजेट बन चुका है. Apple का MacBook उन छात्रों के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ किफायती डिवाइस चाहते हैं.

इस लैपटॉप में A18 Pro चिप मिल जाती है जो फास्ट प्रोसेसिंग और AI आधारित फीचर्स को सपोर्ट करती है. असाइनमेंट तैयार करने, रिसर्च करने, ऑनलाइन क्लास लेने और मल्टीटास्किंग जैसे काम इसमें आसानी से किए जा सकते हैं. इसकी बैटरी और पोर्टेबिलिटी भी छात्रों के लिए इसे उपयोगी बनाती है.

iPad

बता दें कि लैपटॉप कई कामों के लिए जरूरी होता है लेकिन टैबलेट भी छात्रों के लिए काफी उतना ही उपयोगी साबित हो सकता है. एप्पल iPad से छात्र डिजिटल तरीके से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं. इसके अलावा PDF फाइलों पर मार्किंग कर सकते हैं और कई अलग-अलग विषयों के डायग्राम भी तैयार कर सकते हैं.

इस डिवाइस की हल्की डिजाइन इसे क्लासरूम और लाइब्रेरी के बीच आसानी से ले जाने की सुविधा भी देती है. साथ ही, यह एक साथ कई ऐप्स चलाने की सुविधा भी उपलब्ध करता है जिससे पढ़ाई और रिसर्च का काम आसान हो जाता है.

Kindle Paperwhite

आज भी पढ़ने की आदत छात्रों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. Kindle Paperwhite उन छात्रों के लिए एक शानदार डिवाइस साबित हो सकता है जिन्हें अपने कोर्स के अलावा भी किताबें पढ़ना पसंद हैं.

इस डिवाइस में हजारों ई-बुक्स स्टोर की जा सकती हैं जिससे भारी किताबें साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती. इसकी ई-इंक स्क्रीन आंखों पर कम दबाव डालती है और लंबे समय तक के पढ़ने के अनुभव को बेहतरीन बनाती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 20 Jun 2026 02:55 PM (IST)
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