बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी की ये शानदार फिल्म पलक झपकने का मौका नहीं देगी

इस फिल्म में कोई खान नहीं है, कोई कपूर नहीं है, कोई कुमार नहीं है, हुमा कुरैशी हैं और बोलती नहीं हैं लेकिन ये फिल्म शोर मचा देती है कि ये अपनी तरह का अलग सिनेमा है,. एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है और देखा जाना चाहिए. जो लोग शिकायत करते हैं कि नए एक्सपेरिमेंट नहीं होते और अच्छी फिल्में नहीं बनती उनकी शिकायत को बेबी ने दूर कर दिया. अब जिम्मेदारी आपकी है कि इस फिल्म को अगली धुरंधर बना दिया जाए ताकि अच्छा सिनेमा जिंदा रहे.

कहानी

ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो न बोल सकती है न सुन सकती है. उसकी जुड़वा बहन का बचपन में मर्डर हुआ था और अब वो मर्डर कर रही है. क्यों कर रही है, किसलिये कर रही है, किस किसका कर रही है, इसके लिए आपको थिएटर जाना होगा.

कैसी है फिल्म

ये एक ऐसी फिल्म है जो सिनेमा के रूल्स तोड़ती है, ये फिल्म नए एक्सपेरिमेंट करती है. इस फिल्म को हुमा और उनके भाई Saqib ने बनाया है और दोनों ने जिस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है वो हिम्मत वाले ही कर सकते हैं. फिल्म बहुत pacy है, रेगुलर टेम्पलेट पर नहीं चलती, न शूट में, न एडिट में, 2 घंटे की फिल्म में 10 से ज्यादा गाने हैँ लेकिन मजा आता है. फिल्म में बड़े अच्छे से सस्पेंस क्रिएट किया जाता है. आप predict नहीं कर पाते कि आगे क्या होगा, एक हीरोइन का ऐसा अवतार हैरान करता है और ये भी बताता है कि सिनेमा अब नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है. यहां हीरोइन न बिकनी पहनती है न कई गुंडों को एक साथ मारती है लेकिन जो करती है वो पर्दे पर कमाल लगता है. इस फिल्म में अल्फ़ा भी है और वो कैसे ये आपको थिएटर जाकर देखना होगा, अब जिम्मेदारी दर्शकों की भी है कि अच्छे कंटेंट को देखें, सपोर्ट करें, ताकि ऐसे लोग और अच्छा सिनेमा बनाने की हिम्मत जुटाएं और सिनेमा आगे बढ़े.

एक्टिंग

हुमा कुरैशी कमाल की एक्ट्रेस हैं लेकिन यहां कमाल बिना बोले हुआ है. हुमा के डायलॉग पॉपुलर होते हैं लेकिन यहां तो डायलॉग हैं ही नहीं. हुमा ने बेबी के किरदार में जान डाल दी है, बिना बोले वो बहुत कुछ कह जाती हैं, वो बेचारी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जो बेचारा इसके निशाने पर है उसका क्या होगा. सीमा पाहवा ने पुलिसवाली के रोल में कमाल ही कर दिया है. i am joking करने वाले चंकी पांडे यहां सीरियस रोल में कमाल कर गए है. रचित सिंह हुमा के लवर हैं और ये साइलेंट लव स्टोरी कमाल लगती है. रचित को देखकर लगता है कि वो हुमा से यानि बेबी से काफी प्यार करते हैं. सिकंदर खेर ने अच्छा काम किया है. हिमांशु मालिक अच्छे लगते हैं. विद्या मालवाड़े बढ़िया लगती हैं, बाकी के सारे एक्टर अपने अपने रोल में फिट हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

parveez shaikh और jasmeet k reen की ये कहानी है, नचिकेत सामंत और गौरव शर्मा ने स्क्रीनप्ले और डायलॉग लिखे हैं. नचिकेत ने डायरेक्ट की है, राइटिंग दमदार है और फिल्म की जान है. डायरेक्शन बढ़िया है, ट्रीटमेंट नया लगता है.

म्यूजिक

arjun iyer ने कमाल म्यूजिक बनाया है, फिल्म में 10 से ज्यादा गाने हैं लेकिन मजेदार लगते हैं, कहानी को सपोर्ट करते हैं , आगे बढ़ाते हैं

रेटिंग - 4 स्टार्स