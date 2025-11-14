Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

iOS 26.2 Update: Apple दिसंबर में अपने सभी कम्पैटिबल iPhones के लिए iOS 26.2 अपडेट जारी करने की तैयारी में है. बीटा वर्ज़न पहले ही लॉन्च हो चुका है और अब यह अपडेट यूजर्स को बेहतर डिजाइन, नई एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, स्मार्ट स्लीप इनसाइट्स और Apple Music में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स देने वाला है. iOS 26.2 का मकसद पिछले अपडेट iOS 26 के अनुभव को और भी स्मूद और पर्सनल बनाना है. आइए जानते हैं इस बड़े अपडेट में आने वाले टॉप 5 फीचर्स के बारे में.

Apple News में नया Following टैब

iOS 26.2 में Apple News ऐप को एक नया रूप मिलेगा. अब इसमें एक Following टैब जोड़ा जाएगा जहां यूजर्स अपने पसंदीदा टॉपिक्स को सीधा फॉलो कर सकेंगे. इससे न्यूज पढ़ने का अनुभव पहले से ज्यादा क्लीन और ऑर्गनाइज़्ड होगा.

स्क्रीन फ्लैश से मिलेगी नोटिफिकेशन अलर्ट

Apple ने इस अपडेट में एक्सेसिबिलिटी पर खास ध्यान दिया है. अब iOS 26.2 में यूजर्स को Screen Flash Alerts का विकल्प मिलेगा. पहले केवल कैमरे की LED लाइट से ही विजुअल अलर्ट मिलता था लेकिन अब आप सेटिंग्स में जाकर LED Flash, Screen Flash, दोनों या कोई भी नहीं ऐसा चुन सकते हैं. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें सुनने में परेशानी होती है या जो अक्सर नोटिफिकेशन मिस कर देते हैं.

AirPods में Live Translation फीचर

iOS 26.2 अपडेट के साथ AirPods में Live Translation फीचर यूरोपियन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा. यह फीचर पहले अमेरिका और कुछ चुनिंदा देशों में ही एक्टिव था लेकिन अब EU क्षेत्र में भी लोग रियल-टाइम भाषा अनुवाद का फायदा उठा सकेंगे. अब बातचीत के दौरान स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं होगी AirPods खुद आपके लिए बातचीत को ट्रांसलेट करेंगे.

Lock Screen में मिलेगा Liquid Glass इफेक्ट

Apple ने Lock Screen कस्टमाइजेशन को भी और एडवांस बना दिया है. iOS 26.2 में एक नया Liquid Glass Opacity Slider जोड़ा गया है जिससे आप घड़ी के पीछे के बैकग्राउंड को अपनी पसंद के हिसाब से फ्रॉस्टेड या ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं. यह फीचर पहले आए Clear और Tinted ऑप्शन को और बेहतर बनाता है जिससे आपकी Lock Screen का लुक पूरी तरह यूनिक हो जाएगा.

अब बिना इंटरनेट सुनिए गानों के बोल

Apple Music यूजर्स के लिए यह अपडेट बेहद खास है. iOS 26.2 में अब Offline Lyrics का फीचर मिलेगा यानी अब आप बिना इंटरनेट के भी अपने पसंदीदा गानों के लिरिक्स देख सकेंगे. यह फीचर खासतौर पर तब काम आएगा जब आप ट्रैवल कर रहे हों या नेटवर्क कमजोर हो.

अन्य छोटे लेकिन उपयोगी बदलाव

इसके अलावा Apple ने Sleep Score सिस्टम को भी बेहतर किया है जो आपकी नींद की क्वालिटी को और सटीकता से दिखाएगा. वहीं, Reminders ऐप में अब एक नया Urgent ऑप्शन मिलेगा जिससे आप समय-समय पर जरूरी अलार्म या टास्क ट्रिगर कर सकेंगे.

