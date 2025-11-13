हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीडायनामिक आईलैंड की होगी छुट्टी, आईफोन 20 सीरीज में स्क्रीन के नीचे लगा होगा सेल्फी कैमरा, जानें बाकी फीचर्स

डायनामिक आईलैंड की होगी छुट्टी, आईफोन 20 सीरीज में स्क्रीन के नीचे लगा होगा सेल्फी कैमरा, जानें बाकी फीचर्स

2027 में आईफोन के 20 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर ऐप्पल आईफोन 20 लाइनअप लॉन्च करेगी. इसमें फुल डिस्प्ले आईफोन देखने को मिलेगा. यानी स्क्रीन पर कोई कटआउट या बेजल्स नजर नहीं आएंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 10:43 AM (IST)
ऐप्पल अगले साल आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करेगी और इसके बाद 19 लाइनअप को स्किप करते हुए 2027 में सीधा आईफोन 20 सीरीज लॉन्च करेगी. दरअसल, 2027 में आईफोन के सफर को 20 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर कंपनी आईफोन 20 लाइनअप ला रही है और इसमें पहली बार फुल स्क्रीन आईफोन देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आईफोन 20 सीरीज के मॉडल्स में अंडर-स्क्रीन सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जिससे डिस्प्ले पर कोई कटआउट नहीं रहेगा और ना ही इन पर कोई बैजल्स नजर आएंगे.

डायनामिक आईलैंड का सफर हो जाएगा खत्म

चाइनीज टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने वीबो पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि 2027 में आईफोन लाइनअप अंडर-डिस्प्ले कैमरा के साथ लॉन्च होगी. इसका मतलब है कि आईफोन 14 प्रो से शुरू हुआ डायनामिक आईलैंड का सफर इसी के साथ समाप्त हो जाएगा. कंपनी पिछले कुछ समय से इसका साइज छोटा करती आ रही है और आईफोन 20 सीरीज में अल्टीमेटली इसे बंद कर दिया जाएगा. टिपस्टर ने बतााया कि अंडर-स्क्रीन कैमरा टेक्नोलॉजी को 3D फेस रिकग्नेशन के साथ कंबाइन किया जाएगा. 

कैमरा क्वालिटी का नहीं रहेगा इश्यू

एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अंडर-स्क्रीन कैमरा के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन इनकी कैमरा क्वालिटी एक बड़ा इश्यू रही थी. इससे बचने के लिए ऐप्पल एडवांस्ड ऑप्टिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेगी ताकि फोटो की क्वालिटी एकदम शानदार बनी रहे. हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, जो इस लीक की पुष्टि करती है. रिपोर्ट में बताया गया था कि अगले साल लॉन्च होने वाला फोल्डेबल आईफोन 24MP वाले अंडर-डिस्प्ले कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च होगा. आजतक किसी भी दूसरे फोन में इतना हाई रेजॉल्यूशन अंडर-स्क्रीन कैमरा नहीं दिया गया है. 

आईफोन 20 में मिल सकती हैं Haptic Buttons

आईफोन 20 सीरीज सिर्फ डिस्प्ले के लिहाज से ही खास नहीं होने जा रही है. इस सीरीज के मॉडल में पावर, वॉल्यूम, एक्शन और कैमरा कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन की जगह सॉलिड-स्टेट बटन देखने को मिलेंगी. ये बटन फिजिकली मूव नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कोई इन पर टच करेगा, ये हेप्टिक वाइब्रेशन के जरिए फीडबैक देगी. इससे यूजर को बटन दबाने जैसा ही फील होगा.

आपके आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन को कैसे पता चलता है कि हवा कितनी खराब है? जानें कहां से लेते हैं डेटा

Published at : 13 Nov 2025 10:43 AM (IST)
