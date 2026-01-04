हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S25 पर मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगी हजारों की बचत, जानिए कैसे

Samsung Galaxy S25 पर मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगी हजारों की बचत, जानिए कैसे

Samsung Galaxy S25 5G: अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो Samsung Galaxy S25 5G इस समय बेहद आकर्षक डील के साथ उपलब्ध है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 04 Jan 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Samsung Galaxy S25 5G: अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो Samsung Galaxy S25 5G इस समय बेहद आकर्षक डील के साथ उपलब्ध है. सैमसंग अपनी अगली Galaxy S26 सीरीज की तैयारी में जुटा हुआ है और इसी वजह से मौजूदा Galaxy S25 मॉडल की कीमत में बड़ी कटौती की गई है. Amazon पर यह फोन भारी छूट के साथ लिस्ट किया गया है जिससे फ्लैगशिप डिवाइस अब पहले से काफी कम कीमत में खरीदा जा सकता है.

Amazon डील में कितनी सस्ती मिल रही कीमत

Samsung Galaxy S25 5G की आधिकारिक कीमत आमतौर पर करीब 80 हजार रुपये के आसपास रहती है लेकिन फिलहाल Amazon पर इस फोन पर लगभग 19 प्रतिशत की सीधी छूट दी जा रही है. इस डिस्काउंट के बाद फोन की कीमत घटकर करीब 65,988 रुपये हो गई है. यानी एक ही झटके में 15 हजार रुपये से ज्यादा की बचत हो रही है जो इसे एक दमदार डील बनाती है.

बैंक ऑफर से और बढ़ जाती है बचत

यह ऑफर यहीं खत्म नहीं होता. अगर आप Amazon Prime मेंबर हैं और Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको अतिरिक्त 5 प्रतिशत का फायदा मिल सकता है. इस बैंक ऑफर के जरिए करीब 3,299 रुपये की और छूट मिल जाती है. कुल मिलाकर देखा जाए तो Samsung Galaxy S25 5G पर करीब 18,300 रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है जो इसे अपने सेगमेंट में बेहद किफायती बना देता है.

Samsung Galaxy S25 5G का डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

Samsung Galaxy S25 5G में 6.2 इंच का फुल HD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है जो शार्प कलर्स और स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है. फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर लगाया गया है जो हाई-एंड परफॉर्मेंस और बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए जाना जाता है. यह स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित One UI 7 पर चलता है जिससे यूज़र इंटरफेस और भी स्मूद और स्मार्ट हो जाता है.

कैमरा और डिजाइन में भी दम

कैमरा की बात करें तो Galaxy S25 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और OIS सपोर्ट के साथ 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. डिजाइन की बात करें तो फोन हल्का और स्लिम है, जिसका वजन करीब 162 ग्राम है जिससे यह हाथ में पकड़ने में काफी प्रीमियम फील देता है.

OPPO F29 Pro 5G पर मिल रहा बंपर ऑफर

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर OPPO F29 Pro 5G के 8+128GB वेरिएंट पर धांसू ऑफर दिया जा रहा है. इस फोन की असल कीमत 32,999 रुपये है लेकिन छूट के बाद ये डिवाइस यहां 23,690 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इसे आप 832 रुपये की मासिक किस्त में भी खरीद सकते हैं. इस फोन में आपको कई शानदार फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं.

यह भी पढ़ें:

इन AI टूल्स ने बदल दिया लोगों के काम करने का तरीका, जानिए कैसे करते हैं मदद 

Published at : 04 Jan 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy S25 5G TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर निधि दत्ता बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
Advertisement

वीडियोज

Ankita Bhandari Hatyakand: Uttarakhand के Ankita Bhandari हत्याकांड पर बड़ी खबर | Dehradun
Top News: अभी की बड़ी खबरें | ABP News | Delhi Double Murder |Bulldozer Action | Maduro | Trump
Delhi के Shahdara इलाके में डबल मर्डर से मच गई सनसनी | Delhi News | Virendra Kumar Bansal
Sambhal Bulldozer Action: संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन | SDM Court | Hajipur
क्या Venezuela बनने जा रहा है दूसरा इराक? Trump और Maduro की बड़ी कहानी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर निधि दत्ता बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
इंडिया
फ्लाइट में पावर बैंक लेकर जाना पड़ सकता है भारी, जानें क्या है DGCA का नया नियम? गलती से भी न रखें ये चीजें 
फ्लाइट में पावर बैंक लेकर जाना पड़ सकता है भारी, जानें क्या है DGCA का नया नियम? गलती से भी न रखें ये चीजें 
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
जनरल नॉलेज
अमेरिका की सबसे डरावनी जेल में रखे गए वेनेजुएला के मादुरो, जानें क्यों बदनाम है ये कैद?
अमेरिका की सबसे डरावनी जेल में रखे गए वेनेजुएला के मादुरो, जानें क्यों बदनाम है ये कैद?
यूटिलिटी
क्या 5 लाख कमाने वाले यूपी के लोग भी दिल्ली में करा सकता है मुफ्त इलाज, जानें नियम
क्या 5 लाख कमाने वाले यूपी के लोग भी दिल्ली में करा सकता है मुफ्त इलाज, जानें नियम
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget