Samsung Galaxy S25 5G: अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो Samsung Galaxy S25 5G इस समय बेहद आकर्षक डील के साथ उपलब्ध है. सैमसंग अपनी अगली Galaxy S26 सीरीज की तैयारी में जुटा हुआ है और इसी वजह से मौजूदा Galaxy S25 मॉडल की कीमत में बड़ी कटौती की गई है. Amazon पर यह फोन भारी छूट के साथ लिस्ट किया गया है जिससे फ्लैगशिप डिवाइस अब पहले से काफी कम कीमत में खरीदा जा सकता है.

Amazon डील में कितनी सस्ती मिल रही कीमत

Samsung Galaxy S25 5G की आधिकारिक कीमत आमतौर पर करीब 80 हजार रुपये के आसपास रहती है लेकिन फिलहाल Amazon पर इस फोन पर लगभग 19 प्रतिशत की सीधी छूट दी जा रही है. इस डिस्काउंट के बाद फोन की कीमत घटकर करीब 65,988 रुपये हो गई है. यानी एक ही झटके में 15 हजार रुपये से ज्यादा की बचत हो रही है जो इसे एक दमदार डील बनाती है.

बैंक ऑफर से और बढ़ जाती है बचत

यह ऑफर यहीं खत्म नहीं होता. अगर आप Amazon Prime मेंबर हैं और Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको अतिरिक्त 5 प्रतिशत का फायदा मिल सकता है. इस बैंक ऑफर के जरिए करीब 3,299 रुपये की और छूट मिल जाती है. कुल मिलाकर देखा जाए तो Samsung Galaxy S25 5G पर करीब 18,300 रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है जो इसे अपने सेगमेंट में बेहद किफायती बना देता है.

Samsung Galaxy S25 5G का डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

Samsung Galaxy S25 5G में 6.2 इंच का फुल HD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है जो शार्प कलर्स और स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है. फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर लगाया गया है जो हाई-एंड परफॉर्मेंस और बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए जाना जाता है. यह स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित One UI 7 पर चलता है जिससे यूज़र इंटरफेस और भी स्मूद और स्मार्ट हो जाता है.

कैमरा और डिजाइन में भी दम

कैमरा की बात करें तो Galaxy S25 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और OIS सपोर्ट के साथ 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. डिजाइन की बात करें तो फोन हल्का और स्लिम है, जिसका वजन करीब 162 ग्राम है जिससे यह हाथ में पकड़ने में काफी प्रीमियम फील देता है.

OPPO F29 Pro 5G पर मिल रहा बंपर ऑफर

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर OPPO F29 Pro 5G के 8+128GB वेरिएंट पर धांसू ऑफर दिया जा रहा है. इस फोन की असल कीमत 32,999 रुपये है लेकिन छूट के बाद ये डिवाइस यहां 23,690 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इसे आप 832 रुपये की मासिक किस्त में भी खरीद सकते हैं. इस फोन में आपको कई शानदार फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं.

