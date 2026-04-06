कार का दरवाजा खोलते समय हुआ हादसा तो कौन होगा जिम्मेदार? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये आदेश

दिल्ली में सड़क हादसों को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए जस्टिस अनीस दयाल ने कहा है कि अगर कोई कार चालक बिना पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखे अचानक दरवाजा खोल देता है और उससे हादसा हो जाता है, तो इसे साफ तौर पर लापरवाही माना जाएगा और इसके लिए कार चालक ही जिम्मेदार होगा. यह टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले की सुनवाई के दौरान की.

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक यह हादसा 20 अगस्त 2024 को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हुआ था. उस समय एक युवक बाइक से जा रहा था. उसी दौरान आगे चल रही कार के चालक ने अचानक बिना देखे कार का दरवाजा खोल दिया. दरवाजा खुलते ही बाइक सीधे उससे टकरा गई और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया और सिर में भी गंभीर चोट आई. युवक को करीब एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा.

90 प्रतिशत स्थायी विकलांगता

मामले की सुनवाई मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में हुई जहां मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर युवक की 90 प्रतिशत स्थायी विकलांगता मानी गई. बताया गया कि दुर्घटना के कारण युवक को ट्रॉमैटिक पैराप्लेजिया हो गया, जिससे उसके दोनों निचले हिस्से लकवाग्रस्त हो गए. हादसे के समय पीड़ित युवक 21 साल का था और ट्यूटर के तौर पर काम करता था. अब वह रोजमर्रा के कई कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो गया है.

बीमा कंपनी ने दी थी चुनौती

कार चालक की बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए कहा कि बाइक सवार भी कुछ हद तक दोषी था, क्योंकि वह कार के बहुत करीब चल रहा था. लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सड़क पर सुरक्षित दूरी रखने का नियम अपनी जगह है, लेकिन बिना देखे अचानक कार का दरवाज़ा खोलना सीधे-सीधे लापरवाही है.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कार चालक ट्रैफिक को देखे बिना दरवाजा खोलता है और उससे दुर्घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी उसी की होगी. इसलिए बीमा कंपनी को पीड़ित को मुआवजा देना होगा.

कोर्ट ने मुआवजे पर भी लगाई मुहर

बीमा कंपनी ने मुआवजे की रकम पर भी सवाल उठाया था, खासकर 3.5 लाख रुपये अटेंडेंट चार्ज और 90 प्रतिशत विकलांगता के आकलन को लेकर. लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि युवक को जीवनभर किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यह मुआवजा उचित है.

कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें मेडिकल विकलांगता और कमाई की क्षमता पर पड़ने वाले असर के बीच अंतर बताया गया है. आखिर में हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज करते हुए MACT के फैसले को बरकरार रखा और पीड़ित को दिए गए मुआवजे को सही ठहराया.