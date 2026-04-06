अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला

KKR vs PBKS Cut Off Time: बारिश से प्रभावित कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स इलेवन मैच में पांच-पांच ओवर के मैच के लिए रात 11 बजकर 14 मिनट का कट-ऑफ टाइम तय किया गया है. ईडन गार्डन्स में केकेआर की पारी में केवल 3.4 ओवर का ही खेल हो पाया था, जिसमें उसने 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन बनाए थे. ताजा अपडेट अनुसार कोलकाता में बारिश रुक गई है. मगर कट-ऑफ टाइम तक भी खेल शुरू नहीं हो पाता है तो विजेता का फैसला कैसे होगा? यहां जान लीजिए इसको लेकर BCCI का पूरा नियम.

अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ मैच

अगर कट-ऑफ टाइम यानी रात 11 बजकर 14 मिनट तक मैच शुरू नहीं हो पाता है तो मैच को रद्द घोषित कर दिया जाएगा. BCCI के नियमानुसार बारिश आने पर मैच ऑफिशियल्स कोशिश करते हैं कि दोनों पारियों में कम से कम 5-5 ओवर का खेल जरूर हो. ऐसा नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाता है.

इस समय मुकाबला शुरू होता है तो जाहिर तौर पर कोलकाता की टीम के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा. क्योंकि उसके 3.4 ओवर में सिर्फ 25 रन बने हैं और दो विकेट भी गिर चुके हैं. फिन एलन ने 6 रन बनाए और कैमरून ग्रीन लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप रहे, जो केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए. फिलहाल केकेआर के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी क्रीज पर मौजूद हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स के बैटिंग लाइन-अप पर नजर डालें तो उसमें अभी रोवमैन पावेल, रिंकू सिंह और रमनदीप ऐसे बल्लेबाज हैं, जो तूफानी बैटिंग कर सकते हैं. पंजाब के बल्लेबाजी लाइन-अप को देखते हुए KKR के लिए बहुत जरूरी होगा कि वह स्कोरबोर्ड पर कम से कम 55-60 रन लगाए.

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