‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
Khamenei Reply to US: ईरानी सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि इजरायल और US ने हमारे सैन्य कमांड स्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमले किए, लेकिन हमारी सैन्य क्षमता बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई है.
Iran War: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिका के हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने सोमवार (6 अप्रैल, 2026) को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमारे नेताओं की हत्या से ईरान और ईरानी सशस्त्र सेना नहीं रुकेंगी.
मुज्तबा खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर शेयर किए गए एक पोस्ट में अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा, ‘हत्या और अपराध ईरान के सशस्त्र बलों को रोक नहीं सकते.’ उन्होंने ईरान के मिलिट्री सिस्टम और उसकी प्रतिक्रियात्मक क्षमता पर जोर देते हुए कहा, ‘हाल ही में इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरानी सैन्य कमांड स्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमले किए गए, लेकिन इसके बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई है.’
इजरायली हमले में मारा गया ईरानी सैन्य कमांडरः इजरायली सेना
ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी माजिद खादेमी और कुद्स फोर्स के स्पेशल ऑपरेशन कमांडर असगर बाघेरी सोमवार (6 अप्रैल, 2026) को अमेरिकी-इजरायली हमलों में मारे गए.
इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने कहा कि बाघेरी ने इजरायली और अमेरिकी लक्ष्यों पर हमलों की प्लानिंग की थी. इसके साथ-साथ उन्होंने सीरिया और लेबनान में भी ऑपरेशन्स को अंजाम दिया था.
सुप्रीम लीडर ने की ट्रंप के धमकियों की निंदा
इस दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन धमकियों की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ईरान को पाषाण युग में वापस धकेल देंगे. खामेनेई ने कहा, ‘दुश्मन लापरवाही से कह रहा है कि अपने हमलों के जरिए ईरान को पाषाण युग में भेजना चाहता है.’
उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर ईरान में पुल, स्कूलों और पावर प्लांट्स जैसे नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और ऐसे कदमों को इंसानियत के खिलाफ अपराध का स्पष्ट उदाहरण बताया. उन्होंने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे हर दिन युद्ध, धमकियों और तबाही का डंका और जोर से पीट रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चुपचाप बैठी हुई हैं और वे शायद इस आक्रामकता में उनकी सहभागी भी हैं.’
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Source: IOCL