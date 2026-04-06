हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान

‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान

Khamenei Reply to US: ईरानी सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि इजरायल और US ने हमारे सैन्य कमांड स्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमले किए, लेकिन हमारी सैन्य क्षमता बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Apr 2026 11:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Iran War: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिका के हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने सोमवार (6 अप्रैल, 2026) को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमारे नेताओं की हत्या से ईरान और ईरानी सशस्त्र सेना नहीं रुकेंगी.

मुज्तबा खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर शेयर किए गए एक पोस्ट में अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा, ‘हत्या और अपराध ईरान के सशस्त्र बलों को रोक नहीं सकते.’ उन्होंने ईरान के मिलिट्री सिस्टम और उसकी प्रतिक्रियात्मक क्षमता पर जोर देते हुए कहा, ‘हाल ही में इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरानी सैन्य कमांड स्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमले किए गए, लेकिन इसके बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई है.’  

इजरायली हमले में मारा गया ईरानी सैन्य कमांडरः इजरायली सेना

ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी माजिद खादेमी और कुद्स फोर्स के स्पेशल ऑपरेशन कमांडर असगर बाघेरी सोमवार (6 अप्रैल, 2026) को अमेरिकी-इजरायली हमलों में मारे गए.

इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने कहा कि बाघेरी ने इजरायली और अमेरिकी लक्ष्यों पर हमलों की प्लानिंग की थी. इसके साथ-साथ उन्होंने सीरिया और लेबनान में भी ऑपरेशन्स को अंजाम दिया था.

सुप्रीम लीडर ने की ट्रंप के धमकियों की निंदा

इस दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन धमकियों की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ईरान को पाषाण युग में वापस धकेल देंगे. खामेनेई ने कहा, ‘दुश्मन लापरवाही से कह रहा है कि अपने हमलों के जरिए ईरान को पाषाण युग में भेजना चाहता है.’

उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर ईरान में पुल, स्कूलों और पावर प्लांट्स जैसे नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और ऐसे कदमों को इंसानियत के खिलाफ अपराध का स्पष्ट उदाहरण बताया. उन्होंने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे हर दिन युद्ध, धमकियों और तबाही का डंका और जोर से पीट रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चुपचाप बैठी हुई हैं और वे शायद इस आक्रामकता में उनकी सहभागी भी हैं.’

यह भी पढ़ेंः एक रात में पूरे ईरान को कर सकते हैं बर्बाद, ईरान पर ट्रंप की बड़ी धमकी- वो रात कल भी हो सकती है

Published at : 06 Apr 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
Iran War Mujtaba Khamenei
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
विश्व
एक रात में पूरे ईरान को कर सकते हैं बर्बाद, ईरान पर ट्रंप की बड़ी धमकी- वो रात कल भी हो सकती है
एक रात में पूरे ईरान को कर सकते हैं बर्बाद, ईरान पर ट्रंप की बड़ी धमकी- वो रात कल भी हो सकती है
विश्व
US Israel Iran War LIVE: ट्रंप बोले- 1 जवान के लिए 200 भेजे सैनिक, सबसे मुश्किल रेस्क्यू को दिया अंजाम
US Israel Iran War LIVE: ट्रंप बोले- 1 जवान के लिए 200 भेजे सैनिक, सबसे मुश्किल रेस्क्यू को दिया अंजाम
विश्व
जारी रहेगी जंग…, US प्रस्ताव को तेहरान ने किया खारिज, ट्रंप बोले- ईरान की निकल गई सारी हेकड़ी
जारी रहेगी जंग…, US प्रस्ताव को तेहरान ने किया खारिज, ट्रंप बोले- ईरान की निकल गई सारी हेकड़ी
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
कार का दरवाजा खोलते समय हुआ हादसा तो कौन होगा जिम्मेदार? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये आदेश
कार का दरवाजा खोलते समय हुआ हादसा तो कौन होगा जिम्मेदार? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये आदेश
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन बोले- BJP ने बनाया मजाक
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS: अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
हेल्थ
Excessive Yawning Causes: बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
इंडिया
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
महाराष्ट्र
Maharashtra: ढोंगी बाबा अशोक खरात पर ED का शिकंजा, 130 खातों की होगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
महाराष्ट्र: ढोंगी बाबा अशोक खरात पर ED का शिकंजा, 130 खातों की होगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget