Telegram: Telegram ने अपने Android यूजर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है. कंपनी ने ऐप के डिजाइन में ऐसा बदलाव किया है जो पहली नजर में ही अलग महसूस होता है. नया इंटरफेस अब iOS वर्जन की झलक देता है जिसमें ट्रांसपेरेंट पैनल, स्मूद एनिमेशन और बिल्कुल नया बॉटम नेविगेशन बार शामिल है. यह पिछले कुछ सालों में Android के लिए Telegram का सबसे बड़ा विजुअल अपडेट माना जा रहा है.

लंबे समय से चल रही थी तैयारी

यह बदलाव अचानक नहीं आया है. Telegram काफी समय से Android ऐप के लुक पर काम कर रहा था. साल 2025 के आखिर में छोटे-छोटे डिजाइन बदलाव शुरू हुए थे और अब लेटेस्ट वर्जन 12.4.0 के साथ यह नया रूप पूरी तरह सामने आ गया है. Google Play पर अपडेट मिलते ही यूजर्स को ऐप का ज्यादा साफ, मॉडर्न और प्रीमियम इंटरफेस देखने को मिलेगा. यह डिजाइन उसी iOS अपडेट से प्रेरित है जिसमें ट्रांसलूसेंट इफेक्ट और हल्का ब्लर इस्तेमाल किया गया था.

साइड मेन्यू की छुट्टी, नीचे आया नेविगेशन बार

इस अपडेट का सबसे बड़ा बदलाव नेविगेशन सिस्टम में किया गया है. अब पुराने हैमबर्गर साइड मेन्यू को हटा दिया गया है. उसकी जगह स्क्रीन के नीचे चार टैब वाला बॉटम नेविगेशन बार दिया गया है. इसके जरिए आप Chats, Contacts, Settings और Profile के बीच बिना ऊपर स्क्रॉल किए तुरंत जा सकते हैं. iOS जैसा यह सिस्टम ऐप को ज्यादा तेज और इस्तेमाल में आसान बनाता है हालांकि पुराने Android यूजर्स को इसकी आदत डालने में थोड़ा वक्त लग सकता है.

मेन्यू ऑप्शन्स की बदली जगह

नए डिजाइन के साथ कुछ फीचर्स की लोकेशन भी बदल दी गई है. अब New Group बनाने का ऑप्शन Chats स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिए गए थ्री-डॉट मेन्यू में मिलेगा. Dark Mode, Saved Messages जैसे ऑप्शन भी यहीं शिफ्ट कर दिए गए हैं. शुरुआत में चीजें ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन कुल मिलाकर इंटरफेस पहले से ज्यादा साफ और कम भरा-भरा लगता है.

Liquid Glass डिजाइन ने बढ़ाया प्रीमियम फील

Liquid Glass डिजाइन खासतौर पर लाइट मोड में ज्यादा उभरकर सामने आता है. ट्रांसपेरेंट पैनल और सॉफ्ट ब्लर इफेक्ट ऐप को हाई-एंड लुक देते हैं. साफ तौर पर देखा जा सकता है कि Telegram अब Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर एक जैसा अनुभव देने की कोशिश कर रहा है.

सिर्फ लुक नहीं, फीचर्स भी हुए स्मार्ट

यह अपडेट सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं है. Telegram लगातार AI फीचर्स भी जोड़ रहा है. अब लंबे चैनल पोस्ट और Instant View आर्टिकल्स के लिए AI से तैयार किए गए समरी फीचर मिलते हैं जिससे बिना ज्यादा स्क्रॉल किए कंटेंट की मुख्य बात समझी जा सकती है.

