हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल

PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल

India Israel Relations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे पर रवाना हो गए हैं. यह वर्ष 2014 के बाद उनका दूसरा दौरा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 25 Feb 2026 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं. वर्ष 2014 के बाद यह उनका दूसरा इजरायल दौरा है. इस यात्रा का मुख्य आधार उनका तय कार्यक्रम है, जिसमें संसद को संबोधन से लेकर कई अहम बैठकें शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे. ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे. इस दौरे में वह और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे.

दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था सहित लोगों के बीच सहयोग के विषयों पर चर्चा करेंगे. साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान होगा.

आगमन का समय और स्वागत

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम जारी किया है. बुधवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12.45 बजे प्रधानमंत्री मोदी इजरायल पहुंचेंगे. बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनका स्वागत करेंगे.

एयरपोर्ट पर बैठक और येरुशलम प्रस्थान

एयरपोर्ट परिसर में दोनों नेताओं के बीच एक छोटी बैठक होगी. इसके बाद दोनों येरुशलम के लिए रवाना होंगे.

शाम 4.30 बजे नेसेट में स्वागत समारोह

शाम 4.30 बजे इजरायली संसद नेसेट में प्रधानमंत्री मोदी का आधिकारिक स्वागत होगा. इसके बाद वह नेसेट के पूर्ण सदन को संबोधित करेंगे. उनसे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू का संबोधन होगा.

7.30 बजे रात्रि भोज

शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी येरुशलम में एक नवाचार कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद शाम 7.30 बजे किंग डेविड होटल में आधिकारिक रात्रि भोज का आयोजन होगा.

गुरुवार सुबह होलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर का दौरा

गुरुवार 26 फरवरी को सुबह 9 बजे दोनों नेता याद वाशेम होलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर जाएंगे.

सुबह 11 बजे बड़ी बैठक और समझौते

सुबह 11 बजे किंग डेविड होटल में दोनों नेताओं के बीच एक बड़ी बैठक होगी. इसके बाद पहले से तैयार समझौतों का आदान प्रदान किया जाएगा.

संयुक्त बयान और वापसी

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू मीडिया के सामने संयुक्त बयान जारी करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी की गुरुवार दोपहर 2 बजे इजरायल से भारत लौटने की संभावना है.

क्षेत्रीय समूह बनाने की बात

इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा था कि इजरायल इस क्षेत्र और आसपास के देशों का एक समूह बनाना चाहता है. इसमें भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब, अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हो सकते हैं.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पहले दौर की बातचीत 23 फरवरी से शुरू हो गई थी. नवंबर 2025 में तेल अवीव में टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए थे. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024 25 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 3.62 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. भारत और इजरायल कई क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं.

Published at : 25 Feb 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi Benjamin Netanyahu PM Narendra Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बड़े मामलों पर ध्यान दें', हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ED से बोला सुप्रीम कोर्ट
'बड़े मामलों पर ध्यान दें', हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ED से बोला सुप्रीम कोर्ट
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
इंडिया
Kerala to Keralaam Row: केरल का नाम बदले जाने पर शशि थरूर ने उठाए सवाल, कहा- 'इसकी क्या जरूरत, ये तो पहले ही...'
केरल का नाम बदले जाने पर शशि थरूर ने उठाए सवाल, कहा- 'इसकी क्या जरूरत, ये तो पहले ही...'
इंडिया
क्या हादसे के बाद लड़की से सीट बदली? गोवा थार एक्सीडेंट में नया मोड़, भोपाल के टूरिस्ट की मौत
क्या हादसे के बाद लड़की से सीट बदली? गोवा थार एक्सीडेंट में नया मोड़, भोपाल के टूरिस्ट की मौत
Advertisement

वीडियोज

LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
शिक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget