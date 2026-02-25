इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?

इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब लोग अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते रहे. भारत में मुगल काल में यह परंपरा और भी मजबूत थी. मुगल बादशाह न सिर्फ अपने निजी जीवन में बल्कि राज्य के सबसे जरूरी फैसलों में भी ज्योतिषियों और उनकी भविष्यवाणी की सलाह लेते थे. जन्म, राज्याभिषेक, युद्ध और विवाह हर जरूरी घटना के लिए ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था. ज्योतिष यानी ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताना और भविष्यवाणी करना भारत और दुनिया के कई देशों में सदियों से प्रचलित रहा है.

अकबर, जहांगीर और औरंगजेब जैसे बड़े मुगल सम्राटों ने अपने दरबार में ज्योतिषियों को रखा और उनकी भविष्यवाणी अनुसार कार्य किया. लेकिन इनमें से सबसे रोचक और चौंकाने वाली घटना एक मुगल बादशाह से जुड़ी है. इस मुगल बादशाह ने ही अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी. आइए जानते हैं कि किस मुगल बादशाह ने ही अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी और ऐसा क्यों कहा था?

किस मुगल बादशाह ने ही अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी?

मुगल बादशाह औरंगजेब ने ही अपने ज्योतिषियों की सलाह मानकर यह भविष्यवाणी की थी कि उनके निधन के बाद मुगल साम्राज्य में अराजकता फैल जाएगी और उनके उत्तराधिकारी संघर्ष करेंगे. इतिहास के अनुसार, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने जीवन और शासनकाल में ज्योतिषियों की सलाह का बहुत ध्यान रखा. उनके दरबार के ज्योतिष फजील अहमद ने उनकी जन्मपत्री तैयार की थी, जिसमें उनके भविष्य के कई पहलुओं का वर्णन था.

एमजे अकबर के अनुसार, औरंगजेब ने अपने ज्योतिषी से यह भी पूछा था कि उसके निधन के बाद क्या होगा. ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि उसके जाने के बाद राज्य में अराजकता फैल जाएगी. औरंगजेब ने इसे गंभीरता से लिया और कहा मेरे जाने के बाद हर तरफ अराजकता होगी. मेरे बाद आने वाला बादशाह अज्ञानी और संकीर्ण सोच वाला होगा. हालांकि मैं एक सक्षम वजीर छोड़ जाऊंगा, पर मेरे चारों बेटे उसके काम में हस्तक्षेप करेंगे. औरंगजेब ने खुद ही अपने बाद के साम्राज्य में संघर्ष और खत्म होने का पूर्वाभास कर लिया था.

क्यों कहा कि साम्राज्य खत्म होगा?

औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी कठोर नीतियां और सख्त धार्मिक दृष्टिकोण कई प्रदेशों में असंतोष पैदा कर चुके थे. उसके ज्योतिषियों ने उसे चेतावनी दी कि उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्रों का संघर्ष और प्रशासनिक विफलताएं राज्य को कमजोर कर देंगी. इस भविष्यवाणी का मतलब था कि औरंगजेब ने अपने साम्राज्य के खत्म होने की आशंकाओं को पहले ही जान लिया था. यह सिर्फ ज्योतिष की भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि वास्तविक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का अनुमान भी था.

यह भी पढ़ें - यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े