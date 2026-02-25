हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट

कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विनोद कुमार शर्मा अपने पहले व्लॉग में सादगी भरे अंदाज में कहते हैं. 70 साल की उम्र में मैं अपना पहला व्लॉग बना रहा हूं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Feb 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में आज हर दिन नए कंटेंट क्रिएटर सामने आते हैं. लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक 70 वर्षीय विनोद कुमार ने अपनी सादगी से इंटरनेट पर धूम मचा दी है. उनकी पहली ही इंस्टाग्राम रील ने 72 घंटे के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोर लिए. बिना किसी एडिटिंग, बिना किसी दिखावें और बिना प्रोफेशनल सेटअप के बने उनके यह वीडियो लोगों के दिल को छू गए. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद  70 वर्षीय विनोद कुमार को यूजर्स प्यार से इंस्टा अंकल का कर बुला रहे हैं.

कौन है सोशल मीडिया सेंसेशन इंस्टा अंकल?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विनोद कुमार शर्मा अपने पहले व्लॉग में सादगी भरे अंदाज में कहते हैं. 70 साल की उम्र में मैं अपना पहला व्लॉग बना रहा हूं. आगे कहते हैं मेरा नाम विनोद कुमार है मैं यूपी का रहने वाला हूं, मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि समय व्यतीत करने के लिए वह व्लॉग बनाया जाए. आशा है आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आएगा, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर आगे भी इस कार्य को जारी रख सकूं. उनकी यही सादगी और ईमानदारी लोगों को बहुत पसंद आई.

विनोद शर्मा के वीडियो ने सेलिब्रिटीज का भी ध्यान अपनी और खींचा बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक कई सेलिब्रिटीज उनके वीडियो की तारीफ कर रहे हैं. इसके अलावा विनोद कुमार शर्मा के व्लॉग की कहानी से लोग प्रेरणा ले रहे हैं कि सीखने और कुछ नया शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती है. रिटायरमेंट के बाद समय को पॉजिटिव तरीके से बिताने की उनकी कोशिश लाखों लोगों के लिए अब प्रेरणा बन गई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vinod Kumar Sharma (@instauncle_9)

भारत ही नहीं, पाकिस्तान से भी इंस्टा अंकल को मिला प्यार

इंस्टा अंकल के इस वीडियो को 20 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले और हजारों कमेंट्स आए. खास बात यह रही कि पाकिस्तान से भी यूजर्स होने सपोर्ट कर रहे हैं उनके इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया अंकल आप का व्लॉग पाकिस्तान तक पहुंच गया है, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. वहीं दूसरे ने कहा सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, यह अपने प्रूफ कर दिया है. वहीं एक और यूजर ने इंस्टा अंकल का वीडियो देखकर कमेंट किया फुल सपोर्ट है अंकल जी.

वहीं, एक यूजर ने कहा कि अंकल हम सबको आपसे मोटिवेशन मिल रहा है. एक कमेंट आया अंकल आप ऑलरेडी हीरो हो तो वहीं किसी ने मजाक के अंदाज में कहा 90 प्रतिशत व्लॉगर से अच्छा बना रहे हो अंकल जी, लगे रहो... एक यूजर ने कमेंट किया राम-राम अंकल जी, बची हुई जिंदगी मौज से काटो. वहीं लास्ट में एक और यूजर ने कमेंट किया देख रहे हो विनोद! ये हैं विनोद बाऊ जी, 70 साल के यंग बाऊ जी.

ये भी पढ़ें-Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Insta Uncle Vinod Kumar Sharma Viral Vlog 70 Year Old Vlogger
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
ट्रेंडिंग
Video: पहले वाहनों को रौंदा, फिर दुकान में घुसाई कार... भीड़ ने बीच सड़क की नशेड़ी की कुटाई
Video: पहले वाहनों को रौंदा, फिर दुकान में घुसाई कार... भीड़ ने बीच सड़क की नशेड़ी की कुटाई
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर फैली गिट्टी पर फिसलकर गिरे युवक, फिर कार से टकराए, मदद के बजाय Reel बनाने लगे लोग
Video: सड़क पर फैली गिट्टी पर फिसलकर गिरे युवक, फिर कार से टकराए, मदद के बजाय Reel बनाने लगे लोग
ट्रेंडिंग
जूते से 'विलेन' की कुटाई! हांगकांग की अनोखी परंपरा, जहां दुश्मन को सबक सिखाने के लिए होती है पिटाई
जूते से 'विलेन' की कुटाई! हांगकांग की अनोखी परंपरा, जहां दुश्मन को सबक सिखाने के लिए होती है पिटाई
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
शिक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी

Read here

More details

See more

Embed widget