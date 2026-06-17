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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTelegram Ban: सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंची कंपनी, सीईओ बोले- बैन लगाने से कुछ नहीं बदलेगा

Telegram Ban: सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंची कंपनी, सीईओ बोले- बैन लगाने से कुछ नहीं बदलेगा

Telegram Ban In India: सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए NEET (UG) 2026 Re-Exam तक टेलीग्राम पर टेंपरेरी बैन लगा दिया है. इस आदेश के खिलाफ टेलीग्राम दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 12:26 PM (IST)
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  • भारत सरकार ने पेपर लीक रोकने को टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया।
  • टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस प्रतिबंध को चुनौती दी।
  • सीईओ ने प्रतिबंध को गलत बताया, करोड़ों यूजर्स प्रभावित होंगे।
  • सरकार ने IT कानून तहत टेलीग्राम के फीचर्स को वजह बताई।

Telegram Ban In India: पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार ने मंगलवार को टेलीग्राम पर टेंपरेरी बैन लगाया था. अब इस आदेश के खिलाफ टेलीग्राम कोर्ट पहुंच गई है. टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए राहत की मांग की है. आज इस मामले की सुनवाई होगी. बता दें कि भारत सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम की एक्सेस बैन कर दी है और 30 जून तक इसके मैसेज एडिट करने के फीचर को डिसेबल रखने का आदेश दिया है. एग्जाम लीक की घटनाओं में टेलीग्राम जैसी ऐप्स के इस्तेमाल की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया था.

टेलीग्राम के सीईओ बोले- 15 करोड़ यूजर्स को मिल रही सजा

भारत सरकार के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए टेलीग्राम के फाउंडर ने इसे गलत बताया था. उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत सरकार ने टेलीग्राम को एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया क्योंकि कुछ यूजर्स ने इस पर लीक हुए एग्जाम पेपर शेयर किए थे. यह 15 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर को सजा दी जा रही है न कि उन इनसाइडर्स को जिन्होंने पेपर लीक किया था. इस बैन से भी कुछ बंद नहीं हुआ है. अब दूसरी ऐप्स के जरिए लीक की घटनाएं हो रही हैं.

पेपर लीक रोकने के लिए उठाए कई कदम- दुरोव

अपनी अगली पोस्ट में दुरोव पेपर लीक आदि की घटनाओं में शामिल अकाउंट्स पर एक्शन की भी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने सैकड़ो ऐसे चैनल्स रिमूव किए हैं, जो एग्जाम मैटेरियल और उससे जुड़े स्कैम शेयर कर रहे थे. हम एडिटेड लेबल को भी ज्यादा विजिबल बना रहे हैं, जिससे बैकडेटिंग के स्कैम को रोका जा सके. टेलीग्राम को बैन करना भले ही वह टेंपरेरी हो, गलत है.

सिर्फ टेलीग्राम को ही क्यों किया गया बैन?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का कहना है कि NEET (UG) 2026 Re-Exam की तैयारी कर रहे कैंडिडेट को टारगेट करने के लिए फ्रॉड नेटवर्क टेलीग्राम ग्रुप्स को यूज कर रहे हैं. सरकार की तरफ से कहा गया है कि IT कानून के तहत यह फैसला लिया गया है ताकि पेपर लीक की घटनाओं में शामिल लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज न कर पाएं. इसके अलावा टेलीग्राम के कुछ फीचर्स भी फैसले का कारण बने हैं. टेलीग्राम पर बड़े ग्रुप बनाने की सुविधा, सीक्रेसी और बड़े साइज की फाइल्स शेयर करने जैसे फीचर्स हैं, जो चीटिंग नेटवर्क चलाने वाले लोगों के काम आ सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 17 Jun 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Telegram TECH NEWS NEET UG 2026 Re-Exam
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