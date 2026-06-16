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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीNEET (UG) 2026 Re-Exam से पहले Telegram बैन, जानिए कैसे होता है पेपर लीक में इसका यूज

NEET (UG) 2026 Re-Exam से पहले Telegram बैन, जानिए कैसे होता है पेपर लीक में इसका यूज

Telegram App Banned In India: सरकार ने NEET (UG) 2026 Re-Exam को देखते हुए टेलीग्राम ऐप पर टेंपरेरी बैन लगा दिया है. साथ ही इसका मैसेज एडिटिंग का फीचर भी डिसेबल रहेगा.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 11:24 AM (IST)
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  • NEET री-एग्जाम के मद्देनजर भारत सरकार ने टेलीग्राम पर बैन लगाया।
  • 22 जून तक ऐप पूरी तरह प्रतिबंधित, 30 जून तक एडिटिंग डिसेबल।
  • टेलीग्राम का दुरुपयोग पेपर लीक और धोखाधड़ी के लिए होता है।
  • अपराधी फर्जी पेपर बेचकर छात्रों से हजारों-लाखों रुपये ऐंठते हैं।

Telegram App Banned In India: भारत सरकार ने NEET (UG) 2026 Re-Exam से पहले बड़ा कदम उठाते हुए टेलीग्राम ऐप पर टेंपरेरी बैन लगा दिया है. 22 जून तक इस प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह बैन रहेगा और इस दौरान टेलीग्राम ऐप को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा. इसके बाद 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज-एडिटिंग का फीचर डिसेबल होगा. एग्जाम लीक की घटनाओं में टेलीग्राम जैसी ऐप्स के इस्तेमाल की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. आइए जानते हैं कि कैसे टेलीग्राम जैसी एनक्रिप्टेड मैसेजिंग वाली ऐप्स को पेपर लीक आदि में इस्तेमाल किया जाता है.

क्यों होता है टेलीग्राम का यूज?

पेपर लीक की घटनाओं में शामिल रहे लोग टेलीग्राम आदि ऐप्स पर लीक हुए या फर्जी एग्जाम पेपर बेचते हैं. टेलीग्राम पर मिलने वाली सीक्रेसी और इसके बड़े ग्रुप साइज के कारण स्कैमर और चीटिंग नेटवर्क चलाने वाले लोग इसे चुनते हैं. टेलीग्राम ग्रुप्स में मेंबर एड करने की कोई हार्ड लिमिट नहीं है. बेसिक ग्रुप में 200 मेंबर एड हो सकते हैं और जैसे ही यह लिमिट पार होती है, ग्रुप अपने आप सुपरग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है.

सीक्रेसी भी आती है काम

साइबर अपराधी टेलीग्राम की सीक्रेसी का भी फायदा उठाते हैं. इस पर सीक्रेट चैनल क्रिएट किए जा सकते हैं. एक बार ऐसा चैनल क्रिएट होने के बाद स्टूडेंट्स तक इसका लिंक पहुंचाया जाता है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. पैरेंट्स को भी ऐसे चैनल्स में एड किया जाता है. कई बार पेपर लीक आदि की घटनाओं में शामिल लोगों को एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल जाता है. वो इसकी फोटो लेकर प्राइवेट ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं. ग्रुप में फोटो अपलोड करने के बाद इसे एक साथ हजारों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है. इसी महीने उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट चलाने वाले एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया था, जो टेलीग्राम चैनल्स के जरिए क्वेश्चन पेपर लीक करता था. यह एग्जाम की डेट से एक दिन पहले अलग-अलग चैनल बनाकर 2,000-3,000 रुपये में क्वेश्चन पेपर लीक कर देता था.

फ्रॉड की भी रहती है कोशिश

कई बार टेलीग्राम चैनल्स पर पेपर लीक के नाम फ्रॉड भी होता है. स्कैमर किसी पुराने मैसेज की टाइमस्टैंप को एडिट कर या फर्जी पेपर बनाकर उसके जरिए स्टूडेंट्स को चूना लगाते हैं. वो इस पेपर के बदले हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की डिमांड करते हैं. ये आमतौर पर QR कोड और कई मामलों में क्रिप्टोकरेंसी में भी पैसों की मांग करते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 16 Jun 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Telegram TECH NEWS NEET 2026
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