पुराने स्मार्टफोन भी हो जाएंगे एकदम नए जैसे, Android 17 अपडेट रोल आउट होना हुई शुरू

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गूगल ने एंड्रॉयड 17 अपडेट शुरू किया, उत्पादकता-सुरक्षा पर केंद्रित।

मल्टीटास्किंग, स्क्रीन रिएक्शन, फोल्डेबल गेमिंग जैसे नए फीचर्स मिलेंगे।

बेहतर सुरक्षा, प्राइवेसी के लिए कई नए विकल्प जोड़े गए।

विजुअल बदलाव, परफॉरमेंस सुधार; RAM उपयोग सीमित कर सकेंगे।

Android 17: गूगल ने Android 17 अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया है. गूगल पिक्सल स्मार्टफोन से इसकी शुरुआत हो रही है और इसी साल बाकी एंड्रॉयड फोन्स के लिए भी इसे अवेलेबल करवा दिया जाएगा. इस अपडेट में कंपनी ने प्रोडक्टिविटी के साथ-साथ एडवांस सिक्योरिटी पर भी खास ध्यान दिया है. गूगल ने यह भी बताया कि आगे चलकर हाई-एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस को जेमिनी इंटेलीजेंस का भी फीचर भी मिलेगा. आइए जानते हैं कि Android 17 अपडेट में यूजर्स को क्या-क्या नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

Android 17 के फीचर्स

मल्टीटास्किंग होगी आसान- मल्टीटास्किंग को आसान बनाने के लिए गूगल “Bubbles” फीचर लेकर आई है. इसमें यूजर किसी भी ऐप के आइकन पर लॉन्ग प्रेस कर उसे एक कॉम्पैक्ट और फ्लोटिंग विंडो में बदल सकेंगे. इस तरह वो एक साथ एक ही स्क्रीन पर दो काम कर पाएंगे.

स्क्रीन रिएक्शन- एंड्रॉयड 17 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बड़ी अपग्रेड मिली है. इसमें नया स्क्रीन रिएक्शन फीचर जोड़ा गया है, जो यूजर को रियर और फ्रंट कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा देगा. इससे ग्रीन स्क्रीन और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बिना भी रिएक्शन वीडियो बनाना आसान हो जाएगा.

फोल्डेबल फोन्स पर गेमिंग के लिए नया मोड- नई अपडेट से फोल्डेबल फोन पर गेमिंग करना और भी मजेदार हो जाएगा. गूगल ने एंड्रॉयड 17 में नया फोल्डेबल गेमिंग मोड दिया है, जो गेम को स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर प्लेस कर देगा और निचले हिस्से पर डायनामिक गेमपैड मिल जाएगा.

सिक्योरिटी के लिए आए ये नए फीचर

नई अपडेट में यूजर को फाइंड हब में “Mark as lost” फीचर मिलेगा, जो चोरी हुए फोन को लॉक करने का ऑप्शन देगा. एक बार लॉक होने के बाद चोर पासवर्ड पता होने पर भी फोन का पर्सनल डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा और न ही लोकेशन ट्रैकिंग को बंद कर सकेगा.

टारगेटेड प्राइवेसी- यूजर अब ऐप्स को लोकेशन की टेंपरेरी एक्सेस दे सकेंगे. इसी तरह पूरी कॉन्टैक्ट बुक ओपन करने की बजाय उन्हें स्पेसिफिक इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट शेयर करने का भी ऑप्शन मिलेगा. इससे ऐप्स हर समय लोकेशन और कॉन्टैक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगी.

स्कैम प्रोटेक्शन- एंड्रॉयड 17 में यूजर को अपग्रेडेड लाइव थ्रेट डिटेक्शन और एडवांस्ड प्रोटेक्शन मोड मिलेगा. ये बैकग्राउंड में काम करते हुए यूजर को डिजिटल स्कैम के खतरों और संदिग्ध ऐप्स से बचाएंगे.

विजुअल चेंज और परफॉर्मेंस

Android 17 बड़े विजुअल चेंज भी ऑफर करेगी. इस अपडेट के बाद यूजर होम स्क्रीन पर ऐप्स के नाम हाइड कर सकेंगे. इसके अलावा डार्क थीम कस्टमाइजेश, एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए नए पैरेंटल कंट्रोल और वर्चुअल असिस्टेंट के लिए खास वॉल्यूम कंट्रोल भी इसके साथ रोल आउट होंगे. परफॉर्मेंस की बात करें तो यूजर को रैम यूसेज लिमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे बैकग्राउंड ऐप्स ज्यादा रैम का यूज नहीं कर पाएगी. इससे फोन की स्पीड भी इंप्रूव होगी और बैटरी लाइफ भी बढ़ेगी.

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