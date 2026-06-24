Telegram से बैन हटा, लेकिन अब भी काम नहीं कर रहा यह फीचर, जानें वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध अब हटा।

यह प्रतिबंध NEET पेपर लीक में ऐप उपयोग से लगा।

मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून तक रहेगा अक्षम।

उपयोगकर्ता अभी संदेशों में गलतियाँ नहीं सुधार पाएंगे।

Telegram India: भारत में टेलीग्राम पर लगा टेंपरेरी बैन हट गया है. अब यूजर पहले की तरह मैसेज सेंड और रिसीव कर पा रहे हैं. इसके साथ ही यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर पर लौट आई है, जिसका मतलब है कि इसे अब फिर से इंस्टॉल किया जा सकता है. लेकिन इस ऐप का एक फीचर अब भी काम नहीं कर रहा है और इसके लिए यूजर को लगभग एक हफ्ते तक और इंतजार करना पड़ेगा. बैन लगाने के साथ ही सरकार ने इस फीचर को डिसेबल रखने का भी आदेश दिया था.

क्यों लगा था टेलीग्राम पर बैन?

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि टेलीग्राम पर बैन क्यों लगा था. दरअसल, 21 जून को देश में NEET की परीक्षा दोबारा हुई थी. पेपर लीक के कारण पहली परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. जांच में पता चला कि क्वेश्चन पेपर को लीक करने में टेलीग्राम की मदद ली गई थी. दोबारा ऐसी गलती होने से रोकने के लिए सरकार ने टेलीग्राम पर टेंपरेरी बैन लगाया था, जो 22 जून को हट गया. अब यह ऐप पहले की तरह काम कर रही है.

मैसेज एडिटिंग फीचर नहीं कर रहा काम

सरकार ने टेलीग्राम को बैन करने के साथ इसके मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून तक डिसेबल रखने का आदेश दिया था. अब टेलीग्राम की सर्विस बहाल होने के बाद भी इसका मैसेज एडिटिंग फीचर काम नहीं कर रहा है और यह 30 जून तक डिसेबल ही रहेगा. 30 जून के बाद इस पर लगी रोक हटेगी. बता दें कि यह टेलीग्राम के सबसे ज्यादा यूज होने वाले फीचर्स में एक है. इसकी मदद से यूजर मैसेज को डिलीट या दोबारा भेजने की जगह पहले भेजे हुए मैसेज को ही एडिट कर सकते हैं. पर्सनल चैट, ग्रुप्स और चैनल्स में भी यह फीचर मिलता है.

यूजर के पास अब क्या ऑप्शंस?'

अब यूजर के पास मैसेज एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है. ऐसे में अगर किसी मैसेज में टाइपोज या कोई दूसरी गलती होती है तो उसे डिलीट ही करना पड़ेगा. यह एक लंबी प्रोसेस है और इसमें कई बार लंबे मैसेज भी दोबारा टाइप करने पड़ सकते है, लेकिन 30 जून से पहले यही एकमात्र ऑप्शन है. अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसके मुताबिक 30 जून के बाद भी इस फीचर को डिसेबल रखा जा सकता है. इसलिए यूजर्स को 30 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा.

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