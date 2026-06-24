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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTelegram से बैन हटा, लेकिन अब भी काम नहीं कर रहा यह फीचर, जानें वजह

Telegram से बैन हटा, लेकिन अब भी काम नहीं कर रहा यह फीचर, जानें वजह

Telegram India: भारत में टेलीग्राम से बैन हट गया है और सर्विस पहले की तरह काम कर रही है, लेकिन मैसेज एडिटिंग का फीचर अभी तक डिसेबल है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 09:53 AM (IST)
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  • भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध अब हटा।
  • यह प्रतिबंध NEET पेपर लीक में ऐप उपयोग से लगा।
  • मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून तक रहेगा अक्षम।
  • उपयोगकर्ता अभी संदेशों में गलतियाँ नहीं सुधार पाएंगे।

Telegram India: भारत में टेलीग्राम पर लगा टेंपरेरी बैन हट गया है. अब यूजर पहले की तरह मैसेज सेंड और रिसीव कर पा रहे हैं. इसके साथ ही यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर पर लौट आई है, जिसका मतलब है कि इसे अब फिर से इंस्टॉल किया जा सकता है. लेकिन इस ऐप का एक फीचर अब भी काम नहीं कर रहा है और इसके लिए यूजर को लगभग एक हफ्ते तक और इंतजार करना पड़ेगा. बैन लगाने के साथ ही सरकार ने इस फीचर को डिसेबल रखने का भी आदेश दिया था.

क्यों लगा था टेलीग्राम पर बैन?

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि टेलीग्राम पर बैन क्यों लगा था. दरअसल, 21 जून को देश में NEET की परीक्षा दोबारा हुई थी. पेपर लीक के कारण पहली परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. जांच में पता चला कि क्वेश्चन पेपर को लीक करने में टेलीग्राम की मदद ली गई थी. दोबारा ऐसी गलती होने से रोकने के लिए सरकार ने टेलीग्राम पर टेंपरेरी बैन लगाया था, जो 22 जून को हट गया. अब यह ऐप पहले की तरह काम कर रही है.

मैसेज एडिटिंग फीचर नहीं कर रहा काम

सरकार ने टेलीग्राम को बैन करने के साथ इसके मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून तक डिसेबल रखने का आदेश दिया था. अब टेलीग्राम की सर्विस बहाल होने के बाद भी इसका मैसेज एडिटिंग फीचर काम नहीं कर रहा है और यह 30 जून तक डिसेबल ही रहेगा. 30 जून के बाद इस पर लगी रोक हटेगी. बता दें कि यह टेलीग्राम के सबसे ज्यादा यूज होने वाले फीचर्स में एक है. इसकी मदद से यूजर मैसेज को डिलीट या दोबारा भेजने की जगह पहले भेजे हुए मैसेज को ही एडिट कर सकते हैं. पर्सनल चैट, ग्रुप्स और चैनल्स में भी यह फीचर मिलता है.

यूजर के पास अब क्या ऑप्शंस?'

अब यूजर के पास मैसेज एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है. ऐसे में अगर किसी मैसेज में टाइपोज या कोई दूसरी गलती होती है तो उसे डिलीट ही करना पड़ेगा. यह एक लंबी प्रोसेस है और इसमें कई बार लंबे मैसेज भी दोबारा टाइप करने पड़ सकते है, लेकिन 30 जून से पहले यही एकमात्र ऑप्शन है. अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसके मुताबिक 30 जून के बाद भी इस फीचर को डिसेबल रखा जा सकता है. इसलिए यूजर्स को 30 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jun 2026 09:52 AM (IST)
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