घर के लिए Wi-Fi 6 लेना चाहिए, या Wi-Fi 7 का इंतजार करें?

Wi-Fi 6 vs Wi-Fi 7 which is better: आज के समय में हर घर में इंटरनेट बहुत जरूरी हो गया है. मोबाइल चलाने से लेकर टीवी पर फिल्म देखने और लैपटॉप पर काम करने तक, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए. ऐसे में अगर नया Wi-Fi लगवाने की सोच रहे हैं, तो मन में सवाल आ सकता है कि Wi-Fi 6 लें या Wi-Fi 7 का इंतजार करें. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और आपके घर के लिए कौन सा सही हो सकता है.

Wi-Fi 6 क्या है?

Wi-Fi 6, पुराने Wi-Fi के मुकाबले नया और तेज है. इसकी मदद से घर में एक साथ कई मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और दूसरे सामान इंटरनेट से जोड़े जा सकते हैं. कई लोग एक साथ इंटरनेट चलाएं, तब भी यह अच्छी तरह काम कर सकता है. अगर घर में लोग वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं या सोशल मीडिया चलाते हैं, तो Wi-Fi 6 उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: WhatsApp अकाउंट को अब एआई एजेंट से खतरा, वॉर्निंग जारी

Wi-Fi 7 क्या है?

Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 से भी नया है. इसे और तेज इंटरनेट के लिए बनाया गया है. इसमें एक साथ कई गैजेट्स चलाने में बेहतर स्पीड मिल सकती है. अगर घर में बहुत सारे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और दूसरे सामान इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, तो Wi-Fi 7 आगे चलकर काम आ सकता है. हालांकि, हर घर में Wi-Fi 7 की जरूरत नहीं होती. अगर आपका काम सामान्य इंटरनेट चलाने, वीडियो देखने, ऑनलाइन पढ़ाई और वीडियो कॉल तक है, तो Wi-Fi 6 भी काफी है.

Wi-Fi 6 कब लेना चाहिए?

अगर आपको अभी नया Wi-Fi लगवाना है, तो Wi-Fi 6 ले सकते हैं. इसके लिए आपको Wi-Fi 7 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. यह रोज के काम के लिए अच्छा है और कई डिवाइस को एक साथ संभाल सकता है. अगर घर में चार-पांच या उससे ज्यादा लोग इंटरनेट चलाते हैं, तब भी Wi-Fi 6 आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

Wi-Fi 7 कब लेना सही रहेगा?

अगर आपको सबसे नया Wi-Fi चाहिए और आप इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, तो Wi-Fi 7 ले सकते हैं. खासकर अगर आप आगे चलकर बहुत तेज इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह आपके काम आ सकता है. हालांकि सिर्फ नया होने की वजह से Wi-Fi 7 लेना जरूरी नहीं है. पहले यह देखना चाहिए कि आपके घर में इंटरनेट का इस्तेमाल कितना होता है.

यह भी पढ़ें: चुटकियों में पहचान पाएंगे नकली प्रोडक्ट्स, यह टेक्नोलॉजी आएगी काम