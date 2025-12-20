Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Technical Guruji Vs CarryMinati: भारतीय यूट्यूब इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिएटर्स की बात होती है तो Technical Guruji और CarryMinati का नाम सबसे पहले लिया जाता है. दोनों की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है लेकिन कंटेंट, ऑडियंस और कमाई के तरीके पूरी तरह अलग हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि यूट्यूब से आखिर कौन ज्यादा पैसे कमाता है और दोनों की नेट वर्थ में कितना फर्क है.

Technical Guruji की कमाई का मॉडल

Technical Guruji, जिनका असली नाम गौरव चौधरी है, टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो के लिए जाने जाते हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट अनबॉक्सिंग और टेक न्यूज उनके चैनल की पहचान है. उनके वीडियो पर बड़ी संख्या में ब्रांड स्पॉन्सरशिप आती है क्योंकि टेक कंपनियां सीधे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहती हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, इनकी नेट वर्थ करीब 356 करोड़ रुपये है. वहीं ये यूट्यूब से हर महीने करीब 10 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करते हैं.

यूट्यूब ऐड रेवेन्यू के अलावा Technical Guruji की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड डील्स, प्रमोशनल वीडियो और इवेंट अपीयरेंस से आता है. इसके साथ ही उनका एक अलग बिजनेस बैकग्राउंड भी है जो उनकी कुल इनकम को और मजबूत बनाता है.

CarryMinati क्यों हैं कमाई के मामले में आगे?

CarryMinati यानी अजय नागर भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं. उनके रोस्ट वीडियो, लाइव स्ट्रीम और एंटरटेनमेंट कंटेंट को करोड़ों व्यूज मिलते हैं. CarryMinati की खास बात यह है कि उनके वीडियो अक्सर ट्रेंडिंग में पहुंच जाते हैं जिससे ऐड रेवेन्यू काफी ज्यादा होता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इनकी नेट वर्थ करीब 131 करोड़ रुपये है. वहीं, ये यूट्यूब से हर महीने करीब 5 लाख रुपये तक की कमाई करते हैं.

इसके अलावा CarryMinati बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं जिनमें गेमिंग, मोबाइल और OTT प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं. म्यूजिक वीडियो, लाइव शो और स्पेशल प्रोजेक्ट्स से भी उनकी कमाई होती है.

यूट्यूब से कौन कमाता है ज्यादा?

अगर सिर्फ यूट्यूब ऐड रेवेन्यू और व्यूज की बात करें तो CarryMinati आगे नजर आते हैं. उनके वीडियो पर आने वाले व्यूज और एंगेजमेंट बेहद ज्यादा हैं. वहीं Technical Guruji की कमाई ज्यादा स्थिर मानी जाती है क्योंकि टेक कंटेंट पर ब्रांड्स लगातार निवेश करते हैं.

आखिर किसकी नेट वर्थ ज्यादा है?

कुल मिलाकर देखा जाए तो CarryMinati की नेट वर्थ Technical Guruji से काफी कम है. हालांकि दोनों की कमाई के स्रोत अलग-अलग हैं और दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में बेहद सफल हैं. यह साफ है कि कंटेंट का सही चुनाव और मजबूत ऑडियंस किसी भी यूट्यूबर को करोड़पति बना सकती है.

