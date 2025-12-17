Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smartphone Heating: अक्सर लोग मानते हैं कि फोन सिर्फ गर्मियों में ही ज़्यादा गर्म होता है लेकिन कई यूज़र्स सर्दियों में भी स्मार्टफोन के ओवरहीट होने की शिकायत करते हैं. ठंड के मौसम में हाथ ठंडे होते हैं लेकिन फोन का गर्म होना कई बार हैरान कर देता है. असल में इसके पीछे सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि हमारी कुछ आदतें और फोन की टेक्नोलॉजी जिम्मेदार होती है.

सर्दियों में फोन गर्म क्यों होता है?

सर्द मौसम में फोन का तापमान बाहर से ठंडा रहता है लेकिन अंदर प्रोसेसर, बैटरी और अन्य हार्डवेयर लगातार काम कर रहे होते हैं. जब फोन पर भारी ऐप्स, गेम्स या बैकग्राउंड प्रोसेस ज्यादा चलने लगते हैं तो अंदर की हीट बाहर निकल नहीं पाती. ठंडी हवा के बावजूद फोन के अंदर जमा गर्मी उसे तपने पर मजबूर कर देती है.

बैटरी और चार्जिंग सबसे बड़ी वजह

सर्दियों में लिथियम-आयन बैटरी की परफॉर्मेंस अपने आप कमजोर हो जाती है. ऐसे में जब आप फोन चार्ज करते हैं तो बैटरी ज्यादा मेहनत करती है, जिससे हीट पैदा होती है. कई लोग ठंड में फोन को चार्जिंग पर लगाकर कंबल या तकिए के नीचे रख देते हैं जिससे वेंटिलेशन बंद हो जाता है और फोन जल्दी गर्म हो जाता है.

भारी ऐप्स और गेमिंग का असर

अगर आप ठंड में लंबे समय तक PUBG, BGMI, Call of Duty जैसे हाई-ग्राफिक्स गेम खेलते हैं या वीडियो एडिटिंग, रील्स बनाने जैसे काम करते हैं तो प्रोसेसर पर लोड बढ़ जाता है. सर्दियों में भी यह लोड कम नहीं होता, बल्कि कई बार फोन खुद को नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के लिए ज्यादा पावर इस्तेमाल करता है जिससे हीट बढ़ जाती है.

कवर और कपड़ों का असर

सर्दियों में मोटे फोन कवर, जैकेट की जेब या कंबल के अंदर फोन रखना आम बात है. ये चीजें फोन की गर्मी को बाहर निकलने से रोक देती हैं. नतीजा यह होता है कि थोड़ी देर इस्तेमाल के बाद ही फोन ज्यादा गर्म महसूस होने लगता है.

नेटवर्क और बैकग्राउंड एक्टिविटी

कम नेटवर्क एरिया में फोन सिग्नल पकड़ने के लिए ज्यादा पावर यूज़ करता है. साथ ही बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स, ऑटो-सिंक, लोकेशन और अपडेट्स भी प्रोसेसर को लगातार एक्टिव रखते हैं जिससे सर्दियों में भी फोन गर्म हो सकता है.

फोन को ठंड में ओवरहीट होने से कैसे बचाएं?

चार्जिंग के दौरान फोन को खुली जगह पर रखें, भारी कवर हटाकर इस्तेमाल करें और गैर-जरूरी ऐप्स बंद रखें. लंबे समय तक गेमिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग से बचें और फोन को सांस लेने का मौका दें.

सर्दियों में फोन का गर्म होना कोई अजीब बात नहीं है. यह मौसम से ज्यादा हमारे इस्तेमाल के तरीके और फोन की अंदरूनी टेक्नोलॉजी से जुड़ा है. अगर आप थोड़ी समझदारी से फोन इस्तेमाल करें तो ठंड में भी ओवरहीटिंग की समस्या से आसानी से बचा जा सकता है.

