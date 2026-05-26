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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmart TV इंस्टॉल करते समय ध्यान रखें सबसे जरूरी यह बात, लापरवाही करने पर हो सकता है कांड

Smart TV इंस्टॉल करते समय ध्यान रखें सबसे जरूरी यह बात, लापरवाही करने पर हो सकता है कांड

Sunlight Impact on Smart TV: डायरेक्ट सनलाइट टीवी को कई तरह से खराब कर सकती है. सबसे ज्यादा खतरा OLED पैनल को होता है. बाकी कंपोनेंट भी हीट के कारण जल्दी खराब हो सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 May 2026 10:10 AM (IST)
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  • LCD टीवी पर धूप से ग्लेयर बढ़ता है, देखने में मुश्किल होती है।

Sunlight Impact on Smart TV: अगर आप नया स्मार्ट टीवी इंस्टॉल कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए. डायरेक्ट सनलाइट से टीवी का पैनल खराब हो सकता है और नए टीवी को रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ सकती है. पैनल के अलावा सनलाइट से टीवी में हीट जनरेट होती है, जो दूसरे कंपोनेंट के लिए खतरा बन सकती है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि टीवी को कहां प्लेस करना चाहिए और क्यों डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए खतरा बन सकती है.

डायरेक्ट सनलाइट से क्या खतरा?

अगर आपका टीवी ज्यादा समय तक डायरेक्ट सनलाइट में रहता है तो इससे बड़ी गड़बड़ हो सकती है. दक्षिण कोरिया के रिसर्चर ने अपनी स्टडी के दौरान OLED पैनल को 300 घंटों तक UV radiation के सामने रखा था. इससे पैनल का केथोड/इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन एरिया डैमेज हो गया. इसी एरिया की मदद से टीवी स्क्रीन पर ब्राइट और स्टेबल इमेज आती है. इसके अलावा धूप से केथोड स्ट्रक्चर से मैटेरियल माइग्रेशन भी शुरू हो गया. यानी सिल्वर और मैग्निशियम के एटम अपनी जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगहों पर चले गए. इन दोनों ही कारणों से स्क्रीन की ब्राइटनेस कम होती है और इसके जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.

LCD को भी हो सकता है खतरा

OLED के मुकाबले LCD टीवी को धूप से कम खतरा है, लेकिन इन्हें भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता. टीवी बनाने वाली कंपनी सैमसंग का कहना है कि धूप से LCD टीवी की ड्यूरैबिलिटी पर असर नहीं पड़ता, लेकिन ग्लेयर के कारण टीवी देखना मुश्किल हो सकता है. 

धूप से और क्या खतरे हैं?

डिस्प्ले पैनल के अलावा टीवी के बाकी कंपोनेंट्स को भी धूप से खतरा है. सीधे धूप लगने सेटीवी की स्क्रीन, बॉडी, टीवी के इंटरनल पार्ट्स और स्टैंड आदि गर्म हो जाते हैं. LG का कहना है कि अगर टीवी के आपसाप का टेंपरेचर बढ़ जाता है तो LCD पैनल पर असर पड़ सकता है. अगर टेंपरेचर लगातार ज्यादा बना रहे तो पैनल के लिक्विड क्रिस्टल डैमेज हो सकते हैं. इसी तरह सोनी भी एम्बिएंट टेंपरेचर को कम रखने की सलाह देती है. अगर टीवी के आसपास का टेंपरेचर ज्यादा गर्म है तो OLED luminance कम हो जाती है और यह ज्यादा बिजली खाने लगता है. इसलिए टीवी को हमेशा डायरेक्ट सनलाइट से बचाने और हीट सोर्स से दूर इंस्टॉल करने की सलाह दी जाती है.

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Published at : 26 May 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Smart TV  Smart TV Installation Tips
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