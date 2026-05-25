एक्स पर कमाई होगी मुश्किल, अब ऐसे वीडियो से नहीं बनेगा पैसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एक्स पर अब चोरी किए गए वायरल वीडियो से कमाई नहीं होगी.

मौलिक सामग्री के लिए अब नए मॉनेटाइजेशन नियम लागू किए गए हैं.

कॉपीकैट इकॉनमी पर लगाम लगाने के लिए एक्स ने ये बदलाव किए.

ओरिजिनल क्रिएटर्स को अब उनके कंटेंट के सभी इंप्रेशन मिलेंगे.

X Earning Rules: अमेरिकी अरबपति Elon Musk के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कमाई करना अब मुश्किल होने वाला है. दरअसल, कंपनी ने अब चोरी किए गए वायरल वीडियो की मॉनेटाइजेशन को लेकर नियम बदले हैं. अब ऐसे वीडियो पर पैसे नहीं दिए जाएंगे, जो किसी और क्रिएटर्स से चुराकर पोस्ट किए गए हैं. अब कंपनी 'कॉपीकैट इकॉनमी' पर लगाम लगाने के लिए कमर कस चुकी है. आइए जानते हैं कि नए नियम क्यों लाए गए हैं और इससे कमाई पर कितना फर्क पड़ सकता है.

कंपनी ने क्यों बदले नियम?

एक्स यूजर इस बात को जानते हैं कि कई बार कोई वायरल वीडियो या मीम अलग-अलग अकाउंट से पोस्ट किया जाता है. ऐसा कुछ ही मिनटों के भीतर होता है और पोस्ट करने वाले सारे क्रिएटर वायरल वीडियो के सहारे अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं. कई बार इस तरह ऑरिजनल क्रिएटर पीछे छूट जाता है और उसका वीडियो चुराने वाले क्रिएटर्स को ज्यादा रीज और एंगेजमेंट मिल जाती है. अब एक्स ने इस पर लगाम कसने की तैयारी की है. एक्स के प्रोडक्ट हेड Nikita Bier ने कहा कि कई बड़े अकाउंट्स की पहचान की गई है, जो छोटे क्रिएटर्स के कंटेट को रीअपलोड कर रहे थे ताकि एक्स के क्रिएटर रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम को चूना लगाया जा सके.

अब क्या बदल जाएगा?

Bier ने बताया कि एक्स पर अब रीपोस्ट किए गए कंटेट पर मिलने वाले इंप्रेशन का तरीका बदल जाएगा. अब ऐसी पोस्ट की पहचान कर उसके सारे इंप्रेशन ऑरिजनल क्रिएटर को दिए जाएंगे. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वायरल कंटेट की पूरी विजिबिलिटी और मॉनेटाइजेशन बेनेफिट्स ऑरिजनल क्रिएटर्स के पास ही जाएं और उसे रीपोस्ट करने वाले अकाउंट इसका फायदा न उठा सकें.

एट्रीब्यूशन होगा जरूरी

एक्स पर अब भी पहले की तरह किसी वायरल क्लिप पर ऑपिनियन देने, कॉन्टैक्स्ट एड करने या कमेंट्री की परमिशन रहेगी. कंपनी ने कहा कि उन यूजर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा जो वीडियो को डाउनलोड कर रीपोस्ट करने की बजाय एक्स के शेयर वीडियो या “Quote” फीचर का यूज करेंगे. जो क्रिएटर किसी वीडियो पर शेयर वीडियो या “Quote” ऑप्शन यूज कर ओपिनियन या कमेंट्री एड करेगा, उसे प्लेटफॉर्म की तरफ से इंप्रेशन भी मिलेंगे, लेकिन ज्यादा इंप्रेशन ऑरिजनल क्रिएटर के पास ही जाएंगे.

शेयर वीडियो के बग को किया जाएगा दूर

एक्स पर कुछ यूजर्स ने शेयर वीडियो में आए बग का भी जिक्र किया. इस बग के कारण 280 कैरेक्टर पूरे होते ही शेयर किया गया वीडियो लिंक में बदल जाता है. इसके जवाब में Bier ने कहा कि इस बग को जल्द ही फिक्स कर दिया जाएगा.

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