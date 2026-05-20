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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइटली में PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ किया डिनर, फिर एक ही कार में गए घूमने, PHOTOS

इटली में PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ किया डिनर, फिर एक ही कार में गए घूमने, PHOTOS

PM Modi Italy Visit: पीएम मोदी ने इटली में जॉर्जिया मेलोनी के साथ डिनर पर मुलाकात की. उन्होंने साथ में डिनर किया फिर एक ही गाड़ी में सवार होकर घूमने गए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 20 May 2026 09:46 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में इटली पहुंच गए हैं. उन्होंने रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से डिनर के दौरान मुलाकात की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने कोलेसियम का दौरा किया. पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी एक ही कार में बैठकर यात्रा की.

पीएम मोदी ने एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा, 'रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मेलोनी से डिनर पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद हमने प्रतिष्ठित कोलोसियम का दौरा किया. हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए. आज की हमारी वार्ता के लिए उत्सुक हूं, जिसमें हम भारत-इटली मित्रता को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा जारी रखेंगे.'

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इटली पीएम ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें माई फ्रैंड कहा. मेलोनी ने एक्स पर ऐतिहासिक कोलोसियम स्टैंड से पीएम मोदी के साथ एक फोटो पोस्ट कर कहा, 'रोम में आपका स्वागत है, माई फ्रैंड.'

मोदी अपने पांच देशों के दौरे के पांचवें और आखिरी पड़ाव के लिए इटली पहुंचे, जिसमें नॉर्वे , स्वीडन , नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शामिल थे.

पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों के बीच हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 को एक्टिवली आगे बढ़ा रहे हैं, जो कई एरिया में सहयोग के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क है. दोनों देशों के बीच डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन, सांइस और टेक्नोलॉजी के बीच महत्वपूर्ण करार होने हैं. 

ये भी पढ़ें- PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार Helle Lyng का बड़ा दावा- Meta ने सस्पेंड किए Insta, Facebook अकाउंट

Published at : 20 May 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
PM Modi Georgia Meloni Breaking News Abp News PM मोदी NARENDRA MODI
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