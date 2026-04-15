Spam Calls से परेशान हुए मोबाइल यूजर्स, लगातार बढ़ती जा रही हैं शिकायतें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्पैम कॉल्स की शिकायतें 2025 में 128% बढ़ीं।

सरकार संदिग्ध नंबरों को ब्लॉक कर रही है।

AI सिस्टम रोज लाखों स्पैम कॉल्स रोक रहा है।

TRAI DND ऐप या 1909 पर शिकायत करें।

Spam Calls: सरकार और टेलीकॉम कंपनियों की तमाम कोशिशों के बावजूद स्पैम कॉल्स कम नहीं हो रही हैं. अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 की तुलना में 2025 में स्पैम कॉल्स की 128 प्रतिशत अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं. 2023 में स्पैम कॉल्स की 13.62 लाख शिकायतें दर्ज हुई थीं. 2024 में यह संख्या बढ़कर 19.38 लाख और 2025 में बढ़कर 31 लाख को पार कर गई है. दूसरी तरफ इन कॉल्स को रोकने की कोशिशें भी तेज हुई हैं, लेकिन ग्राहकों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. लोगों को दिन में अब भी कई-कई बार स्पैम कॉल्स आ रही हैं.

Spam Calls रोकने के लिए क्या हो रहा है?

टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ अब कंपनियां रोबोटिक कॉल्स कर रही हैं. इसके अलावा अब साइबर क्राइम के लिए ऐसी कॉल्स का यूज होने लगा है. इसे रोकने के लिए सरकार और टेलीकॉम कंपनियां संदिग्ध नंबरों को ब्लॉक कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक 2.27 लाख से ज्यादा मोबाइल ब्लॉक किए जा चुके हैं. इसके अलावा ऐसे मैसेज भेजने वाले कई अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. इसके अलावा नियमों को भी सख्त किया गया है. पिछले करीब एक साल से उन नंबरों को ब्लॉक किया जा रहा है, जो बार-बार स्पैम कॉल्स के लिए यूज किए जा रहे थे.

टेक्नोलॉजी का भी लिया जा रहा सहारा

मोबाइल यूजर्स को स्पैम कॉल्स से बचाने के लिए अब टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है. स्पैम कॉल्स की पहचान के लिए अब एआई सिस्टम डिप्लॉय किया गया है, जो यह पहचान लेता है कि किसी नंबर का स्पैम कॉल्स के लिए इस्तेमाल तो नहीं हुआ है. अगर यह नंबर संदिग्ध लगता है तो कॉल को मोबाइल यूजर तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाता है. अगर सिस्टम किसी संदिग्ध नंबर को पहचान लेता है तो उसकी KYC जांच की जाती है. अगर यह फिर भी स्पैम एक्टिविटीज में शामिल पाया जाता है तो उस नंबर को बंद भी किया जा सकता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में टेलीकॉम सिस्टम रोजाना 7.5 करोड़ स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोक रहा है.

स्पैम कॉल्स को ब्लॉक कैसे करें?

अगर आप बार-बार आ रहीं स्पैम कॉल्स से परेशान हैं तो इसकी शिकायत कर सकते हैं. आप चाहें तो TRAI की DND ऐप का यूज कर सकते हैं या फिर 1909 पर मैसेज भेजकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. आजकल कई फोन में बिल्ट-इन स्पैम फिल्टर मिलते हैं. इन्हें इनेबल कर भी आप स्पैम कॉल्स और मैसेज से कुछ हद तक बच सकते हैं.

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