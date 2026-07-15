INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोशल मीडिया पर आधी रात से लग जाएगा कर्फ्यू, यहां लागू होने जा रहा है अनोखा कानून

सोशल मीडिया पर आधी रात से लग जाएगा कर्फ्यू, यहां लागू होने जा रहा है अनोखा कानून

Social Media Curfew: ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा हुआ है. अब 16 और 17 साल के बच्चों के लिए आधी रात से सुबह तक सोशल मीडिया पर कर्फ्यू भी लगेगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ब्रिटेन में 16-17 साल के युवाओं पर सोशल मीडिया कर्फ्यू।
  • रात 12 से 6 बजे तक सोशल मीडिया स्वतः ब्लॉक होगा।
  • बच्चों को मिलेगी बेहतर नींद, स्कूल में ध्यान।
  • नियम अगले साल की शुरुआत में लागू होंगे।

Social Media Curfew: सोशल मीडिया से 16 और 17 साल के बच्चों को दूर रखने के लिए यूके ने नया तरीका निकाला है. ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया है कि 16 और 17 साल के यूजर्स के लिए रात में सोशल मीडिया ऐप्स पर कर्फ्यू रहेगा. रात के 12 बजते ही सोशल मीडिया ऐप्स 16 और 17 साल के यूजर्स को अपने आप ब्लॉक कर देंगी. सुबह 6 बजे यह कर्फ्यू हट जाएगा. इन 6 घंटों के दौरान ऑटोप्ले वीडियो जैसे कई फीचर्स बंद रहेंगे. सरकार का मानना है कि इससे बच्चों की आदतें सुधरेंगी. सोशल मीडिया से दूर रहकर वो बेहतर नींद ले पाएंगे और स्कूल में भी उनका ध्यान लग सकेगा.

यूके में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूके में पहले से ही सोशल मीडिया पर ताला लगा हुआ है. पिछले महीने ही इसकी घोषणा की गई थी. 16 साल की उम्र पूरी होते ही बच्चे सोशल मीडिया को एक्सेस कर पाएंगे. उन्हें रातभर डूमस्क्रॉलिंग से बचाने के लिए सरकार अब सोशल मीडिया पर मिडनाइट कर्फ्यू लेकर आई है. अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के कदमों से बच्चों पर पड़ने वाले बुरे असर को कम किया जा सकता है. टेक्नोलॉजी मिनिस्टर Liz Kendall ने कहा कि नए प्रतिबंधों को युवा लोगों की डेली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है. इन नियमों से बच्चों को जरूरत की नींद पूरी करने, स्कूल-कॉलेज पर फोकस करने और अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर समय बिताने में मदद मिलेगी.

कब से लागू होगा नियम

बताया जा रहा है कि इसी साल इन नियमों को संसद में पेश किया जाएगा. यहां से हरी झंडी मिलने के बाद अगले साल की शुरुआत में ये नियम लागू हो सकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि कानून बनने के बाद इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा.

बच्चों को क्यों किया जा रहा है सोशल मीडिया से दूर?

बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ते असर को देखते हुए सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है. बैन का समर्थन करने वालों का कहना है कि सोशल मीडिया को बच्चों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था. लगातार इसके यूज से बच्चों में डिप्रेशन, मोटापा और एंग्जायटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. हालांकि, सारे लोग इससे सहमत नहीं है. उनका मानना है कि बैन लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा. एक तरीके से एक्सेस बंद होने के बाद बच्चे सोशल मीडिया एक्सेस करने का दूसरा तरीका ढूंढने लग जाएंगे.

ये भी पढ़ें-

लॉन्च से पहले लीक हो गई Samsung Galaxy Watch 9 और Ultra 2 की सारी डिटेल्स, जानिए क्या-कुछ मिलेगा

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 15 Jul 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Social Media Social Media Ban TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया पर आधी रात से लग जाएगा कर्फ्यू, यहां लागू होने जा रहा है अनोखा कानून
सोशल मीडिया पर आधी रात से लग जाएगा कर्फ्यू, यहां लागू होने जा रहा है अनोखा कानून
टेक्नोलॉजी
Samsung यूजर्स सावधान! एक छोटी सी गलती से उड़ सकता है आपका पूरा Data, तुरंत करें ये काम
Samsung यूजर्स सावधान! एक छोटी सी गलती से उड़ सकता है आपका पूरा Data, तुरंत करें ये काम
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर चैट बैकअप के लिए देने पड़ेंगे पैसे? बदलने वाला है स्टोरेज का पूरा मामला
WhatsApp पर चैट बैकअप के लिए देने पड़ेंगे पैसे? बदलने वाला है स्टोरेज का पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
अब नहीं मिलेंगे OnePlus के फोन, कंपनी ने कर ली यहां से कारोबार समेटने की तैयारी
अब नहीं मिलेंगे OnePlus के फोन, कंपनी ने कर ली यहां से कारोबार समेटने की तैयारी
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
दिल्ली NCR
दो दिन में हो सकती है सोनम वांगचुक की मौत! 8.5 kg घटा वजन, अनशन पर दिल्ली HC में याचिका
दो दिन में हो सकती है सोनम वांगचुक की मौत! 8.5 kg घटा वजन, अनशन पर दिल्ली HC में याचिका
इंडिया
'हॉर्मुज पार कर लिया...', परिवार को किया मैसेज और तभी ईरान ने कर दिया मिसाइल अटैक, भारतीय शख्स की मौत
'हॉर्मुज पार कर लिया...', परिवार को किया मैसेज और तभी ईरान ने किया मिसाइल अटैक, भारतीय शख्स की मौत
स्पोर्ट्स
'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी
'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
विश्व
Explained: UAE होर्मुज स्ट्रेट के बगल में क्यों बना रहा नया बंदरगाह? ईरान के 'इकोनॉमिक बम' का तोड़ या कमजोरी छिपाने की कोशिश
UAE होर्मुज स्ट्रेट के बगल में क्यों बना रहा नया बंदरगाह? ईरान के इकोनॉमिक बम का तोड़ क्यों खास?
पंजाब
Punjab Politics: 'यह कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं...' राजा वडिंग को हटाने की मांग के बीच भूपेश बघेल ने सौंपी रिपोर्ट
'यह कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं...' राजा वडिंग को हटाने की मांग के बीच भूपेश बघेल ने सौंपी रिपोर्ट
एग्रीकल्चर
किन फसलों को अब बिना टैक्स यूके में बेच पाएंगे किसान, कितना बढ़ जाएगा मुनाफा?
किन फसलों को अब बिना टैक्स यूके में बेच पाएंगे किसान, कितना बढ़ जाएगा मुनाफा?
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget